Dramatyczna sytuacja w Etiopii. Z głodu zmarło około 600 osób

Portal "The New Humanitarian" poinformował 23 czerwca, powołując się na władze miejscowe, że tylko w północnym regionie Tigraj w ciągu ostatnich trzech miesięcy zmarło z głodu prawie 600 osób.

Tymczasowe zawieszenie pomocy żywnościowej

Na początku czerwca Program Żywnościowy Narodów Zjednoczonych (WFP) i amerykańska agencja USAID ogłosiły tymczasowe zawieszenie pomocy żywnościowej dla Etiopii. Do regionu Tigraj, gdzie krwawa wojna domowa zakończyła się w listopadzie 2022 roku, regularna pomoc żywnościowa nie dociera od końca kwietnia, gdyż podobno sprzedano ją na rynkach.

– Przekierowanie żywności jest niedopuszczalne; z zadowoleniem przyjmujemy wysiłki rządu Etiopii,0 zmierzające do znalezienia winnych i pociągnięcia ich do odpowiedzialności” – powiedziała dyrektor WFP Cindy McCain.

Według "The New Humanitarian", szef agencji ochrony przed klęskami żywiołowymi w Tigraj podkreślił, że zwiększona liczba ofiar śmiertelnych to bezpośredni skutek braku pomocy. Sytuacja miejscowej ludności jest "skrajnie rozpaczliwa" – dodał. Tego samego zdania są również zwierzchnicy religijni Etiopii, uznając przerwanie dostaw pomocy za moralnie niedopuszczalne.

Etiopskie biuro Światowego Programu Żywnościowego ogłosiło w tych dniach, że pracuje pełną parą nad poprawą środków bezpieczeństwa. Mają one zapewnić, że pomoc humanitarna dotrze do tych, którzy jej potrzebują.

Trudna sytuacja w Etopii

W Etiopii przebywa obecnie ponad 400 tys. uciekinierów z Sudanu Południowego, ok. 600 tys. Somalijczyków, Erytrejczyków, Jemeńczyków a nawet Syryjczyków.

Etiopia boryka się również z podziałami etnicznymi. Dopiero w listopadzie zakończono m.in. otwarty konflikt w Tigraj trwający od 2020 r. Tarcia występują też w innych regionach kraju, nawet jeśli mieszkańcy generalnie dążą do jedności – zauważył kard. Souraphiel.

