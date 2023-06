Zełenski: To szczęśliwy dzień

W swoim codziennym wieczornym wystąpieniu prezydent Wołodymyr Zełenski chwalił postępy ukraińskich wojsk i dziękował żołnierzom walczącym na froncie.

– To szczęśliwy dzień – nasi żołnierze posuwali się do przodu na wszystkich odcinkach frontu – relacjonował Zełenski, który przesłanie nagrał w pociągu, wracając do Kijowa z linii frontu.

– To był pracowity dzień, dużo emocji, miałem zaszczyt nagrodzić naszych żołnierzy, osobiście im podziękować i uścisnąć dłoń. Dzięki za wszystkie słowa wsparcia chłopaki! Dzięki za uściski – bardzo ciepłe. Wszystkim naszym żołnierzom – od szeregowca, marynarza do generała – brawo! – podkreśla Zełenski.

Kontrofensywa Ukrainy. "Biały Dom zaniepokojony"

Tymczasem według amerykańskiej prasy Biały Dom jest zaniepokojony tempem ukraińskiej kontrofensywy, choć publicznie apeluje do sojuszników z Zachodu o więcej cierpliwości.

"The New York Times", powołując się na wysokiej rangi urzędników amerykańskich, podaje, że kontruderzenie ukraińskie postępuje wolniej niż się spodziewano. Rozmówcy gazety podkreślają zarazem, że taki rozwój sytuacji nie jest niespodzianką ze względu na przygotowaną przez Rosjan obronę.

Jak podkreśla dziennik, w czasie pierwszych dwóch tygodni kontrofensywy strategia Ukraińców polegała na uderzeniu w wiele celów, żeby znaleźć słabe punkty w obronie wroga. Z kolei Rosja, która od kilku miesięcy przygotowywała się do ataku, stara się spowolnić wojska ukraińskie za pomocą min, artylerii i śmigłowców szturmowych.

Stany Zjednoczone przyznają, że co najmniej 17 bojowych wozów piechoty Bradley przekazanych Ukrainie zostało uszkodzonych lub zniszczonych – pisze "NYT".

Według Ministerstwa Obrony Rosji armia ukraińska od 4 czerwca podejmuje "daremne próby ofensywne". Minister obrony FR Siergiej Szojgu powiedział w ubiegłym tygodniu, że siły zbrojne Rosji zniszczyły 246 czołgów ukraińskich, w tym 13 czołgów zachodnich. – W sumie Zachód dostarczył 81 czołgów, z których 13 zostało unieruchomionych – dodał.

Czytaj też:

Putin wygłosił orędzie do narodu. "Zbrojny bunt i tak zostałby stłumiony"Czytaj też:

Rosja: Nadzwyczajne spotkanie Putina z siłami bezpieczeństwa