Wysłannik papieża pojedzie do Putina. Podano termin

W dniach 28 i 29 czerwca 2023 r. kard. Matteo Maria Zuppi, arcybiskup Bolonii i przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch, w towarzystwie urzędnika Sekretariatu Stanu, złoży wizytę w Moskwie, jako wysłannik papieża Franciszka – poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

Tym samym potwierdziły się informacje, które niedawno sygnalizował sam kard. Zuppi. Wizyta w Moskwie ma być drugą częścią misji pokojowej duchownego. Pierwsza część zakładała wyjazd na Ukrainę

Celem wizyty jest pokój na Ukrainie

„Głównym celem tej inicjatywy jest zachęcanie do humanitarnych gestów, które mogą przyczynić się do rozwiązania obecnej tragicznej sytuacji i znalezienia dróg do osiągnięcia sprawiedliwego pokoju” – głosi watykański komunikat.

Wcześniej kard. Zuppi odwiedził Kijów w dniach 5-6 czerwca. Głównym celem tej wizyty było „wysłuchanie władz ukraińskich na temat możliwych sposobów osiągnięcia sprawiedliwego pokoju i wsparcie humanitarnych gestów, które pomogą złagodzić napięcia”.

– Podróże kard. Zuppiego do Kijowa i Moskwy nie mają charakteru mediacji między Rosją i Ukrainą, lecz tworzenie atmosfery, która mogłyby otworzyć drogi pokoju – wyjaśnił w maju sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin.

Ukraińska "formuła pokojowa"

Na początku czerwca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał w Kijowie ze specjalnym wysłannikiem Watykanu kard. Zuppim.

W komunikacie podkreślono, że ukraiński przywódca i specjalny przedstawiciel papieża Franciszka omówili sytuację na Ukrainie i współpracę humanitarną między Ukrainą a Stolicą Apostolską, w ramach realizacji ukraińskiej tzw. formuły pokojowej.

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Rosja nadal popełnia straszliwe zbrodnie wojenne przeciwko Ukrainie, z których ostatnią było zniszczenie zapory wodnej w Nowej Kachowce. –Ta zbrodnia niesie ze sobą ogromne zagrożenia i będzie miała katastrofalne skutki dla życia ludzi i środowiska – zauważył polityk. I zwrócił uwagę, że zawieszenie broni i zamrożenie konfliktu nie doprowadzi do ustanowienia pokoju.

Czytaj też:

Co dzieje się z Prigożynem? Pieskow odpowiedział krótkoCzytaj też:

Papież: Połóżmy kres horrorowi tortur