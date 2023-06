Nieoficjalnie: We wraku Titana znaleziono ludzkie szczątki

W środę amerykańska straż przybrzeżna poinformowała, że wśród pozostałości Titana wydobytych z dna morskiego "przypuszczalnie" znajdowały się "ludzkie szczątki”.

Ludzkie szczątki we wraku

W wydanym komunikacie prasowym amerykańska straż przybrzeżna poinformowała, że najprawdopodobniej ludzkie szczątki zostały znalezione "wewnątrz wraku” łodzi podwodnej. Domniemane szczątki, które zostaną teraz przebadane przez amerykańskich lekarzy, znajdowały się we fragmencie Titana, który został wydobyty z morskiego dna i przetransportowany do jednego z kanadyjskich portów.

Na zdjęciach i wideo pokazujących momenty transportu szczątków wraku widać biały kawałek przypominający panel oraz inną część o podobnej wielkości z przewodami i drutami udrapowanymi białą plandeką.

Firma Pelagic Research Services, która jest właścicielem zdalnie sterowanych pojazdów, które wydobyły szczątki Titana na powierzchnię na razie "pomyślnie zakończyła” prace na morzu.

Katastrofalna implozja

Amerykański dziennik "Wall Street Journal" informuje, że tajny system amerykańskiej marynarki stworzony w celu wykrywania wrogich okrętów podwodnych zarejestrował sygnał implozji (nagłe zapadnięcie się materii) łodzi Titan już w niedzielę, niedługo po tym, jak łódź straciła kontakt z powierzchnią. Z doniesień gazety wynika, że nasłuch rozpoczęto natychmiast po tym jak utracono łączność z łodzią i w krótkim czasie odnotowano dźwięk, który jak podejrzewano, był oznaką implozji łodzi, nieopodal wraku Titanica.

Ryan Ramsey, były kapitan łodzi podwodnej Królewskiej Marynarki Wojennej wyjaśnił w rozmowie ze Sky News, jakie są możliwe przyczyny "katastrofalnej implozji". – Jedyną pozytywną rzeczą jest to, że było to natychmiastowe i nic nie wiedzieli – powiedział Ramsey o załodze statku.

Według kapitana pierwszą możliwością jest to, że "właz ze śrubami, który był używany do uszczelnienia od zewnątrz, uległ awarii, która spowodowała zawalenie się kadłuba". Druga to taka, że "sam kadłub miał wadę, pękł pod wpływem ciśnienia i spowodował ten sam skutek".

Czytaj też:

"WSJ": Już w niedzielę wiedziano o implozji łodzi TitanCzytaj też:

Poszukiwania Titana. Na dnie oceanu odnaleziono szczątki