Żelazna Kopuła. Netanjahu mówi, dlaczego Izrael nie udostępni systemu Ukrainie

Jak tłumaczył w wywiadzie dla "Wall Street Journal", przyczyną jest ryzyko, że system ten może zostać zdobyty przez wojska rosyjskie, a następnie udostępniony wrogiemu Izraelowi Iranowi. "Gdyby ten system wpadł w ręce Iranu, miliony Izraelczyków stałyby się bezbronne i zagrożone" – wyjaśnił polityk, przypominając o gęstym zaludnieniu kraju.

Izrael: Chodzi o Iran

Netanjahu przypomniał, że Izrael głosował za rezolucjami ONZ potępiającymi inwazję Rosji na Ukrainę, a także dał ukraińskiej armii system wczesnego ostrzegania przed atakami rakietowymi.

Premier Izraela powiedział, że Izrael jest zaniepokojony współpracą militarną pomiędzy Rosją a Iranem, o czym informował Moskwę.

Ambasador Ukrainy w Izraelu Jewhen Kornijczuk, cytowany przez "WSJ", ocenił, że obawy Tel Awiwu, że uzbrojenie mogłoby trafić do Iranu, są "całkowicie fikcyjnymi, spekulatywnymi założeniami".

"Times of Israel" pisze, że Kijów wielokrotnie prosił o wyposażenie obrony powietrznej kraju w Żelazną Kopułę, a rząd USA bezskutecznie naciskał na władze Izraela, by wyraziły na to zgodę.

Już w październiku ówczesny premier Izraela Jair Lapid wysłał jasny komunikat – dostaw broni dla Kijowa nie będzie.

Lapid także tłumaczył, że jego kraj od początku agresji Rosji stał po stronie Ukrainy. "Byliśmy pierwsi i jeśli się nie mylę, pozostajemy jedynym krajem, który wysłał szpital polowy do Ukrainy, wysłaliśmy i wysyłamy pomoc humanitarną, zaoferowaliśmy i oferujemy niesienie pomocy. Oczywiście głosowaliśmy w ONZ za jednoznacznym potępieniem zarówno samej inwazję, jak i masakry w Buczy" – powiedział Lapid.

Żelazna Kopuła

Żelazna Kopuła to system obrony powietrznej opracowany przez izraelską firmę Rafael Advanced Defense Systems we współpracy z amerykańskim producentem broni Raytheon. Jest uważany za jeden z najskuteczniejszych systemów przeciwko rakietom krótkiego zasięgu.

Rozmowy o zamiarze zakupu przez Ukrainę Żelaznej Kopuły rozpoczęły się jeszcze przed rozpoczęciem agresji Federacji Rosyjskiej 24 lutego 2022 roku. We wrześniu 2021 roku pojawiły się informacje o rzekomych amerykańskich planach reeksportu kompleksów Żelaznej Kopuły na Ukrainę, ale wówczas Waszyngton nie wywiązał się z nich ze względu na brak tych systemów przeciwrakietowych we własnym systemie obronnym.

