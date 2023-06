Indoktrynacja trwa. Pingwiny-geje mają uczyć dzieci o związkach jednopłciowych

Sea Life Sydney Aquarium to jedno z największych akwariów na świecie. Placówka chwali się na swojej stronie historią pary pingwinów – Sphena i Magica – które tworzą "homoseksualny związek" od 2018 roku. To wówczas zwierzęta miały zbliżyć się do siebie na krótko przed okresem lęgowym. "Ciągle widziano je razem jak razem brodzą w wodzie, albo pływają" – czytamy na stronie akwarium.

Sphen i Magic miały nawet dostać pod opiekę jajo jednej z par pingwinów, którym zaopiekowały się, aż wykluł się z niego młody samiec. Wówczas pingwiny stały się ulubieńcami lewicowych mediów.

Pingwiny będą uczyć o "zdrowych związkach"

Teraz para ma "pomagać" małych dzieciom w nauce o "zdrowych związkach i seksualności" – podaje serwis ladbible.com.

Na początku czerwca Federacja Nauczycieli Nowej Południowej Walii poinformowała, że we współpracy z Sea Life Sydney Aquarium powstaje projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym, do drugiej klasy szkoły podstawowej.

W ramach sześciu lekcji pod tytułem "Miłość we wszystkich kształtach i rozmiarach" dzieci mają uczyć się o różnych rodzajach relacji. Zajęcia te nie są obowiązkowe, jednak zyskały poparcie nauczycieli z wielu szkół w stanie. Dodatkową zachętą do brania udziału w projekcie będzie zorganizowana dla dzieci wycieczka do Sea Life Sydney Aquarium.

"Modelowa" rodzina LGBT

To kolejna sytuacja, w której lewicowe media z entuzjazmem opisują historie promowane przez środowiska LGBT. Kilka lat temu uwagę serwisów informacyjnych przyciągnęła historia pary dwóch mężczyzn z Queensland w Australii – Marka Newtona i Petera Truonga, która adoptowała (w trakcie śledztwa prokuratura ustaliła, że para nie tyle adoptowała dziecka legalnie, co kupiła je od matki zastępczej, prawdopodobnie pochodzącej z Rosji) chłopca o imieniu Adam, w 2005 roku.

Okrzyknięcie przez australijskie media "modelową" rodziną, Newton i Truong tak naprawdę byli jednak pedofilami, którzy adoptowali dziecko, aby wykorzystywać je seksualnie.

Jak donoszą media, para gwałciła chłopca od kiedy ten miał rok, do momentu kiedy chłopiec skończył szósty rok życia (wtedy pedofile zostali złapani). Newton i Truong nie tylko sami wykorzystywali dziecko, ale także sprzedawali je innym pedofilom, aby ci mogli je gwałcić. Mężczyźni mieli podróżować z chłopcem, aby sprzedawać go pedofilom, a ciało dziecka "reklamowali" w internecie. Pedofile zostali zatrzymani w 2011 roku.

