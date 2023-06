Indoktrynacja trwa. Pingwiny-geje mają uczyć dzieci o związkach jednopłciowych

Sea Life Sydney Aquarium to jedno z największych akwariów na świecie. Placówka chwali się na swojej stronie historią pary pingwinów – Sphena i Magica – które tworzą "homoseksualny związek" od 2018 roku. To wówczas zwierzęta miały zbliżyć się do siebie na krótko przed okresem lęgowym. "Ciągle widziano je razem jak razem brodzą w wodzie, albo pływają" – czytamy na stronie akwarium.

Sphen i Magic miały nawet dostać pod opiekę jajo jednej z par pingwinów, którym zaopiekowały się, aż wykluł się z niego młody samiec. Wówczas pingwiny stały się ulubieńcami lewicowych mediów.

Pingwiny będą uczyć o "zdrowych związkach"

Teraz para ma "pomagać" małych dzieciom w nauce o "zdrowych związkach i seksualności" – podaje serwis ladbible.com.

Na początku czerwca Federacja Nauczycieli Nowej Południowej Walii poinformowała, że we współpracy z Sea Life Sydney Aquarium powstaje projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym, do drugiej klasy szkoły podstawowej.

W ramach sześciu lekcji pod tytułem "Miłość we wszystkich kształtach i rozmiarach" dzieci mają uczyć się o różnych rodzajach relacji. Zajęcia te nie są obowiązkowe, jednak zyskały poparcie nauczycieli z wielu szkół w stanie. Dodatkową zachętą do brania udziału w projekcie będzie zorganizowana dla dzieci wycieczka do Sea Life Sydney Aquarium.

Rodzice przeciwko szkolnym programom wychowania seksualnego

Zaledwie kilka dni temu pisaliśmy o sytuacji w Wielkiej Brytanii, gdzie rodzice zaczynają walczyć o zmianę systemu i rodzaju materiałów używanych do wychowania seksualnego w szkołach.

Jak bowiem wskazują zaangażowani w akcję rodzice, materiały wykorzystywane obecnie w szkołach wprowadza tam osiem różnych "dobroczynnych organizacji LGBT", a wydział Oświaty w imię "popierania mniejszości seksualnych" zabrania rodzicom nawet kopiowania i zamieszczania tych treści w mediach.

Problem ten przedstawił m.in. londyński dziennik "The Telegraph" 20 czerwca w artykule "Brutalny seks, fetysze i setki rodzajów płciowości".

