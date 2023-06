Wielka Brytania chce usunięcia przeszkody stojącej na drodze Ukrainy do NATO

Według niego Kijów powinien zostać włączony do Sojuszu bez przechodzenia przez program Membership Action Plan (MAP), czyli Plan Działań na Rzecz Członkostwa.

Jakiekolwiek posunięcie w celu zniesienia lub obejścia wymogu MAP dla Ukrainy, który ma pomóc kandydatom w spełnieniu pewnych kryteriów politycznych, ekonomicznych i wojskowych, może przyspieszyć jej przystąpienie do Paktu Północnoatlantyckiego.

– Myślę, że powinniśmy bezwzględnie rozważyć pominięcie planu działań NATO – powiedział Wallace na wspólnej konferencji prasowej wraz ze swoim kanadyjskim odpowiednikiem w Londynie. – Ale oczywiście musimy być realistami. W NATO jest 31 krajów i musimy działać razem – podkreślił.

Brytyjski minister obrony przyznał, że nie może zagwarantować porozumienia w sprawie tego kroku przed lipcowym szczytem NATO w Wilnie na Litwie. Jak dodał, możliwe jest usunięcie innych barier dla członkostwa Ukrainy w Sojuszu, ale szczegółów nie wymienił.

Ukraina wejdzie do NATO po wojnie z Rosją?

Program MAP działa od 1999 r. Zakłada określone kryteria i reformy, które kraj-kandydat musi spełnić, aby przystąpić do NATO. Jego wdrożenie może zająć lata, a nawet dekady. Obecnie w programie uczestniczy Bośnia i Hercegowina, zamierza do niego przystąpić również Gruzja.

Ukraina nie przystąpiła do tego programu, choć w 2008 r. Bruksela skierowała do władz w Kijowie pismo w sprawie włączenia do MAP. Jednak w 2010 r. ówczesny prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz zlikwidował międzyresortową komisję ds. przygotowania kraju do członkostwa w NATO.

Wcześniej z inicjatywą uproszczenia wejścia Ukrainy do Sojuszu wystąpił jego sekretarz generalny Jens Stoltenberg. Według doniesień zachodniej prasy pomysł ten ma poparcie Stanów Zjednoczonych, ale ostatecznie musi zostać zaakceptowany przez wszystkie kraje członkowskie. A przede wszystkim najpierw musi zakończyć się wojna.

Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba powiedział na początku czerwca, że Kijów powinien przystąpić do NATO bez MAP, bo ten mechanizm "zużył się". Zaznaczył też, że nie da się ochronić przestrzeni euroatlantyckiej bez państwa ukraińskiego. Ostatni z krajów, które przystąpiły do NATO, Finlandia, również nie miał własnego MAP.

