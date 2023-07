Zamieszki we Francji. Macron odwołuje zagraniczną wizytę

Pierwotnie planowano, że wizyta Macrona w Niemczech rozpocznie się w niedzielę i potrwa do wtorku. Jednak teraz strona niemiecka poinformowała, że prezydent Francji nie przyjedzie w tym terminie. Kiedy dokładnie odbędzie wizyta, nie wiadomo.

"Prezydent Francji Macron rozmawiał dziś przez telefon z prezydentem Niemiec Steinmeierem i poinformował go o sytuacji w jego kraju. Prezydent Macron zwrócił się o przełożenie planowanej wizyty państwowej w Niemczech" – przekazała w sobotnim komunikacie kancelaria prezydenta RFN.

Pogrzeb 17-latka zastrzelonego przez policjanta

Dziś odbędzie się pogrzeb 17-latka zastrzelonego we wtorek przez policjanta na przedmieściach Paryża. To jego śmierć wywołała zamieszki. Chłopak został zauważony przez patrol policji podczas łamania przepisów ruchu drogowego, nie zastosował się do polecenia zatrzymania auta do kontroli i podjął próbę ucieczki. Wtedy jeden z funkcjonariuszy strzelił do niego z bliskiej odległości.

Od tego czasu co noc we Francji dochodzi do zamieszek na ogromną skalę. Władze kraju zostały zmuszone do przydzielenia dodatkowych sił policji i żandarmerii, aby stawić opór chuliganom, którzy demolują ulice, podpalają samochody i plądrują sklepy.

Zamieszki w Francji. Aresztowano ponad 1300 osób

W nocy z piątku na sobotę francuska policja aresztowała 1311 osób biorących udział w zamieszkach. Paryskie media zwracają uwagę, że trwające od pięciu dni rozruchy są najgorszymi, jakie Francja widziała od lat.

Wczoraj Macron zaapelował do rodziców, aby powstrzymali swoje dzieci od wychodzenia na ulice i atakowania służb porządkowych. Obwinił też media społecznościowe o podsycanie przemocy.

Według gazety "Le Figaro" większość zatrzymanych ma od 14 do 18 lat.

Wobec policjanta, który strzelił do 17-latka, toczy się śledztwo w sprawie umyślnego zabójstwa.

