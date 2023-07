Chaos na ulicach Belgii, samochody w ogniu. Internauci publikują nagrania z zamieszek

Rozruchy zostały wywołane przez imigrantów po śmierci araba, który zginął 27 czerwca podczas policyjnej interwencji, kiedy łamał przepisy prawa. 17-latek nie zatrzymał się do kontroli drogowej w podparyskim Nanterre, a podczas pościgu niemal rozjechał autem pieszego i rowerzystę.

Zamieszki dość szybko przeniosły się jednak do innych państw - Szwajcarii oraz Belgi. W samej Brukseli i Liege od piątku zatrzymano ponad 130 osób.

Płoną samochody

Z podanych oficjalnie informacji wynika, że manifestanci spalili dwa samochody, zablokowali aleję Lemonnier w centrum oraz zdewastowali znaczną część miasta.

Na filmach, które opublikowano w internecie, widać, jak policjanci próbują bezskutecznie zapanować nad tłumem. W stronę funkcjonariuszy rzucane są kamienie, gałęzie, ale również np. barierki.

Na innych nagraniach widać, jak w mieście wybuchają pożary, a na ulicach panuje chaos.

Babcia zastrzelonego chłopaka zwróciła się do "protestujących"

Babcia zastrzelonego przez policjanta Nahela zwróciła się za pośrednictwem telewizji BFMTV do uczestników zamieszek we Francji.

– Chcę, żeby to się skończyło – powiedziała Nadia, babcia Nahela, po którego śmierci od pięciu dni we Francji trwają zamieszki. – Ludziom, którzy niszczą, mówię, aby przestali! Niech nie niszczą szkół, autobusów – powiedziała kobieta.

Kobieta uważa, że śmierć jej wnuka została wykorzystana przez chuliganów jako pretekst do siania zniszczeń i zaapelowała, by przestali to robić.

Od kilku dni wandale demolują francuskie ulice, podpalają samochody i plądrują m.in. sklepy, restauracje, banki i inne obiekty. Mimo częściowej cenzury, w mediach społecznościowych opublikowano mnóstwo zatrważających zdjęć i nagrań dokumentujących skalę zniszczeń.

