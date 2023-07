Biden zablokował zmiany w NATO. Brytyjska prasa ujawnia powód

Jak ustalił dziennik "The Telegraph", Biden nie poparł nominacji Wallace'a na sekretarza generalnego NATO ze względu na fakt, że Wielka Brytania zaczęła aktywnie promować ideę szkolenia ukraińskich pilotów na samolotach F-16, bez uprzedniej zgody Stanów Zjednoczonych.

Według doniesień prasowych Wallace był uważany za jednego z faworytów na stanowisko sekretarza generalnego NATO po zakończeniu kadencji Jensa Stoltenberga. Brytyjski premier Rishi Sunak miał mocno lobbować za kandydaturą Wallace'a podczas ostatniego spotkania z prezydentem USA w Waszyngtonie.

Stoltenberg zostaje na stanowisku

64-letni Jens Stoltenberg stoi na czele Sojuszu od października 2014 r. Jego mandat powinien wygasnąć 30 września 2022 r., ale w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę, został przedłużony o kolejny rok. Wczoraj kraje członkowskie uzgodniły, że Norweg pozostanie na stanowisku do października 2024 r.

Oprócz Wallace'a na medialnej liście potencjalnych następców Stoltenberga są szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, premier Holandii Mark Rutte, premier Danii Mette Frederiksen, premier Estonii Kaja Kallas i premier Hiszpanii Pedro Sanchez.

W związku z agresją Rosji na Ukrainę chęć wstąpienia do NATO wyraziły Szwecja i Finlandia, co zostało zaakceptowane przez państwa członkowskie w czerwcu ub.r. na szczycie w Madrycie. Węgry i Turcja to ostatnie kraje, które ratyfikowały przyjęcie Finlandii do Sojuszu. Na taką samą decyzję czeka teraz Szwecja.

Po oficjalnym dołączeniu Finlandii w kwietniu br. NATO liczy 31 państw Ameryki Północnej oraz Europy, które współpracują w obszarze militarnym. Ostatnie rozszerzenie miało miejsce w 2020 r., kiedy do Sojuszu została przyjęta Macedonia Północna.

Ukraina chce do NATO

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w maju, że jego kraj przygotowuje się do wileńskiego szczytu NATO (11-12 lipca) i oczekuje politycznego zaproszenia do Sojuszu.

Ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba uważa, że NATO powinno podjąć decyzję polityczną, która albo określi harmonogram akcesji Ukrainy bezpośrednio na szczycie w Wilnie, albo zobowiąże je do przedstawienia go do końca 2023 r.

Na początku kwietnia "Financial Times", powołują się na cztery źródła dyplomatyczne, napisał, że Stany Zjednoczone, Niemcy i Węgry sprzeciwiają się zamiarom innych państw NATO, by na szczycie w Wilnie zaproponować Ukrainie "mapę drogową" członkostwa w Sojuszu.

Kijów na pewno nie może liczyć na wstąpienie do NATO, dopóki trwa wojna z Rosją. Sytuacja jest patowa, ponieważ Kreml oficjalnie mówi, że jednym z celów "specjalnej operacji wojskowej" jest niedopuszczenie do członkostwa Ukrainy w Sojuszu.

Czytaj też:

Cztery kraje mają dać Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa. "Umowa prawie gotowa"