Zełenski: Na niektórych kierunkach nie możemy nawet myśleć o rozpoczęciu kontrofensywy

Komentujący wojnę rosyjsko-ukraińską analitycy nie są zgodni co do tego, czy trwa już zasadnicza część długo zapowiadanej ukraińskiej kontrofensywy. Wiele wskazuje na to, że operacja nie przebiega po myśli Kijowa.

Ukraińcy prowadzą działania ofensywne na trzech głównych odcinkach – w zachodniej części obwodu zaporoskiego, w rejonie granicy między obwodami zaporoskim i donieckim oraz w rejonie Bachmutu.

Zełenski o kontrofensywie

O trwających działaniach mówił w wywiadzie dla CNN Wołodymyr Zełenski. Polityk podziękował kierownictwu Stanów Zjednoczonych za wsparcie sprzętowe, ale chce więcej.

– Powiedziałem im także, jak również europejskim przywódcom, że chcieliśmy zacząć naszą kontrofensywę wcześniej i potrzebowaliśmy całej broni i sprzętu, by to zrobić. Dlaczego? Ponieważ jeśli zaczynamy później, kontrofensywa będzie przebiegać wolniej – mówił w rozmowie na antenie amerykańskiej stacji.

Zełenski przyznał, że kontrofensywa przebiega wolniej, ponieważ w oczekiwaniu na jej rozpoczęcie Rosjanie zdążyli postawić silne umocnienia i przygotować kilka linii obronnych. – Wszyscy rozumieli, że jeśli kontrofensywa rozwinie się później, większa część terytorium naszego kraju będzie zaminowana. Damy naszemu wrogowi czas i możliwości, aby umieścić więcej min – dodał.

Prezydent Ukrainy chce ATACMS i F16

Jednocześnie Zełenski zaapelował o dalsze dostawy zachodniego, nowoczesnego uzbrojenia na Ukrainę, w tym m.in. pociski ATACMS, zdolne razić cele precyzyjnie na odległość do 300 km.

– Na niektórych kierunkach da nam to możliwość do rozpoczęcia kontrofensywy. Na niektórych kierunkach nie możemy nawet myśleć o jej rozpoczęciu, ponieważ nie mamy odpowiedniej broni. A rzucanie naszych ludzi na śmierć przeciwko Rosjanom dysponującym bronią dalekiego zasięgu, byłoby po prostu nieludzkie – powiedział.

Zełenski podkreślił, że bardzo potrzebne jest wyposażenie ukraińskich wojsk w myśliwce F-16. – Nie chodzi nawet o uzyskanie przez Ukrainę przewagi na niebie nad Rosjanami. Chodzi o równe szanse. F-16 pomagają nie tylko posuwać się nacierającym wojskom. Jest po prostu bardzo trudno bez osłony z powietrza – przypomniał.

Czytaj też:

Francuski generał: Porażka Ukrainy jest tylko kwestią czasuCzytaj też:

Rosyjscy żołnierze: Nie jesteśmy mięsem armatnim, jesteśmy ludźmi