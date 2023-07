Ostatnie ostrzeżenie przed wojną domową?

W2016 r. Laurent Obertone napisał powieść o pogrążaniu się Francji w wojnie domowej. Opis na tylnej okładce: „Interwencja policji na terenie dzielnicy no-go przeradza się w dramat: policjant, który wpadł w zasadzkę, traci zimną krew i strzela na oślep. Dzielnica płonie, a cały kraj chwieje się w posadach. Ogień roznosi się z miasta do miasta, państwo rozpada się”. Obertone opisał sytuację, w której kumulacja działań gniewnej młodzieży z przedmieść, islamskich terrorystów i lewicowych bojówek doprowadziła do upadku francuskiej republiki w przeciągu zaledwie kilku dni. Czy taka sama iskra padła na beczkę prochu w rzeczywistości?

Co się może wydarzyć?

Wszystko zaczęło się w Nanterre, miejscowości na przedmieściach Paryża. Według wstępnych ustaleń prokuratury dwóch motocyklistów francuskiej policji zauważyło jadący z dużą prędkością po buspasie samochód Mercedes klasy A koloru żółtego na polskich rejestracjach [wiele wypożyczalni samochodów z Francji ubezpiecza i rejestruje auta w Polsce – przyp. red.]. Policjanci rozpoczęli za nim pościg na sygnale. Gdy samochód zatrzymał się na światłach, funkcjonariusze chcieli skontrolować kierowcę, ale ten ruszył na czerwonym świetle. Za kierownicą siedział 17-letni Nahel Merzouk. Nie miał prawa jazdy i był już znany policji m.in. z wcześniejszych przypadków odmowy zatrzymania się do kontroli drogowej. Dalszy pościg za młodzieńcem pochodzenia algierskiego i jego dwoma pasażerami trwał ponad 20 minut. W czasie ucieczki kierowca przejechał na kolejnych czerwonych światłach i o mało nie potrącił na pasach pieszego oraz rowerzysty. W końcu utknął w korku. Policjanci zsiedli z motocykli i wyciągnęli broń. Jednak gdy korek się rozładował, Nahel ponownie zaczął uciekać. Policjant strzelił i trafił Nahela w klatkę piersiową przez lewe ramię. Jego adwokat twierdzi, że mierzył w nogę oraz że ruch samochodu spowodował uniesienie ręki. Policjanci twierdzą także, że wystraszyli się, iż pojazd przyciśnie ich do muru, który się za nimi znajdował. Siedemnastoletni kolega i pasażer zabitego Nahela stwierdził na filmiku, który opublikował w sieci, że drugi policjant miał powiedzieć: „Zastrzel go”. Jednak po analizie materiału wideo służba IGPN (inspekcja francuskiej policji) doszła do wniosku, że policjanci krzyczeli, aby kierowca wyłączył silnik oraz wydawali komendę „ręce za głowę”.