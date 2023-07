Ukraina teraz nie wejdzie do NATO. Biden tłumaczy dlaczego

Amerykański przywódca powiedział w wywiadzie dla CNN, że wejście Ukrainy do NATO teraz jest przedwczesne i nie może zostać zrealizowane do czasu zakończenia konfliktu z Rosją. – Nie sądzę, aby w NATO było jednomyślność co do tego, czy przyjąć Ukrainę do rodziny NATO teraz, w środku wojny – dodał.

Tłumaczył to tym, że przystąpienie Ukrainy do NATO przed zakończeniem konfliktu oznaczałoby, że "wszyscy jesteśmy w stanie wojny, że jesteśmy w stanie wojny z Rosją".

Podkreślił, że Stany Zjednoczone są "zdeterminowane, by bronić każdego centymetra terytorium NATO". Zgodnie z artykułem 5. traktatu założycielskiego NATO atak na jednego członka jest atakiem na cały Sojusz, który po przystąpieniu Finlandii w kwietniu br. liczy 31 państw.

Biden potwierdził również, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy będą nadal dostarczać Kijowowi niezbędną broń, której Ukraina potrzebuje do obrony przed rosyjskiej inwazją, trwającą już 500 dni.

Biden udaje się na szczyt NATO

Prezydent USA wylatuje w niedzielę do Europy, gdzie 11-12 lipca weźmie udział w szczycie NATO w Wilnie na Litwie. Według CNN, kluczowymi tematami rozmów na szczycie będą konflikt ukraiński i dążenia Kijowa do przystąpienia do Sojuszu.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał Joe Bidena, by już teraz zaprosił Ukrainę do NATO, nawet jeśli kraj ten przystąpi do Sojuszu po wojnie. Zełenski oświadczył też, że Ukraina nie zgodzi się na alternatywne propozycje, które mogłyby zastąpić członkostwo w NATO.

Ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow uważa, że jego kraj powinien zostać 33. członkiem Sojuszu, po przyjęciu Szwecji, która czeka już tylko na zielone światło ze strony tureckiego prezydenta Recepa Erdogana.

Wielka Brytania chce szybszego przyjęcia Ukrainy

Brytyjski minister obrony Ben Wallace wezwał sojuszników do rozważenia możliwości uproszczonego przystąpienia Ukrainy do NATO, bez przechodzenia przez program Membership Action Plan (MAP), czyli Plan Działań na Rzecz Członkostwa.

Jakiekolwiek posunięcie w celu zniesienia lub obejścia wymogu MAP dla Ukrainy, który ma pomóc kandydatom w spełnieniu pewnych kryteriów politycznych, ekonomicznych i wojskowych, może przyspieszyć jej przystąpienie do NATO.

Czytaj też:

Cztery kraje mają dać Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa. "Umowa prawie gotowa"