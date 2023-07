Obrońcy Azowstalu wracają na Ukrainę. Mieli pozostać w Turcji do końca wojny

"Wracamy do domu z Turcji i wieziemy z powrotem naszych bohaterów. Ukraińscy żołnierze: Denys Prokopenko, Swiatosław Pałamar, Serhij Wołynski, Ołeh Chomenko, Denys Szłeha wreszcie będą ze swoimi bliskimi. Chwała Ukrainie!" – napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na Telegramie.

Polityk opublikował też w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać jak wita się z żołnierzami oraz jak wspólnie wracają na Ukrainę.

Obrońcy Azowstalu internowani w Turcji

Huta żelaza i stali Azowstal broniony był od marca do maja 2022 roku przez pułk Azow i 36. Samodzielną Brygadę Piechoty Morskiej i był ostatnim punktem ukraińskiego oporu w Mariupolu. Obrońcy Azowstali poddali się w maju i trafili do rosyjskiej niewoli. We wrześniu w ramach wymiany żołnierze zostali przewiezieni do Turcji, gdzie mieli pozostać do czasu zakończenia wojny.

Upadek Mariupola i przejęcie go przez Rosjan oznaczało domknięcie lądowego połączenia okupowanego Krymu z Rosją, a Morze Azowskie stało się de facto rosyjskim morzem wewnętrznym. Szacuje się, że w Mariupolu mogło zginąć ponad 20 tys. ludzi.

Rozmowy Erdogan-Zełenski

Podczas wizyty Zełenskiego w Stambule przywódcy Turcji i Ukrainy omówili najnowsze wydarzenia dotyczące rosyjskiej wojny z Ukrainą, kwestię kontynuacji porozumienia zbożowego (jego ważność upływa 17 lipca) oraz relacji dwustronnych. Politycy poruszyli też temat zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie, który odbędzie się w dniach 11-12 lipca.

Podczas swojego przemówienia Recep Tayyip Erdogan zapewnił o niesłabnącym poparciu Turcji dla Ukrainy. Prezydent podkreślił, że jego kraj wspiera Kijów od czasu aneksji Krymu, która odbyła się "wbrew prawu międzynarodowemu".

– Do dziś deklarujemy na wszystkich platformach nasze poparcie dla integralności terytorialnej, suwerenności i niepodległości Ukrainy. A naszą solidarność z Ukrainą okazaliśmy w praktyce, udzielając konkretnej pomocy w sferze politycznej, gospodarczej, humanitarnej i technicznej. Staliśmy się również krajem, który czyni największe wysiłki, aby zakończyć wojnę – mówił prezydent Erdogan po spotkaniu z Zełenskim.

