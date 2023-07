Rosjanie ostrzelali punkt wydawania pomocy humanitarnej. Są ofiary śmiertelne

MSW Ukrainy i władze obwodu zaporoskiego poinformowały w poniedziałek o ataku na centrum wydawania pomocy humanitarnej w obwodzie zaporoskim.

Do ostrzału szkoły średniej w Orichiw, w której mieściło się centrum pomocy, doszło w niedzielę 9 lipca, w czasie pracy ośrodka. W wyniku ataku zginęły cztery osoby, a kolejne jedenaście trafiło do szpitala. Ofiary śmiertelne ataku to dwie kobiety, w wieku 43 i 45 lat, oraz dwóch mężczyzn w wieku 47 lat.

Na miejscu od niedzieli trwa akcja ratowników, ponieważ część osób obecnych w budynku w czasie ataku znalazła się pod gruzami.

Pociski Kalibr uderzyły we Lwów. Tragiczny bilans rosyjskiego ataku

Zaledwie kilka dni temu Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na Lwów, z użyciem pocisków Kalibr. W ostrzale zginęło dziesięć osób, a 42 zostały ranne. Uszkodzonych zostało ponad 30 budynków, dwa z nich są zostały doszczętnie zniszczone. Zniszczonych zostało kilkadziesiąt samochodów. Rosjanie zaatakowali w nocy ze środy na czwartek (z 5 na 6 lipca).

Mer Andrij Sadowy poinformował w piątek 7 lipca o zakończeniu akcji poszukiwawczo-ratunkowej i ogłoszeniu żałoby. Akcja ratunkowa trwała ponad 24 godziny. W czwartkowy wieczór służby informowały o sześciu ofiarach. Kolejne osoby, który straciły życie zostały odnalezione w nocy oraz w piątek rankiem.

Szef władz obwodowych Maksym Kozicki przekazał, że pocisk trafił w blok mieszkalny we Lwowie. Wcześniej pisał o rakietowym ataku na obiekt infrastruktury krytycznej w tym mieście. "To największy atak na cywilną infrastrukturę Lwowa od początku inwazji" – napisał w czwartek na platformie Telegram mer Lwowa Andrij Sadowy. Zaznaczył, że sytuacja jest "niezwykle trudna".

Mieszkańcy zostali ewakuowani ze zniszczonego obiektu i trwa rozmieszczanie ich w miejscach tymczasowego pobytu.

