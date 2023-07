Konfederacja przedstawiła propozycję umowy polsko-ukraińskiej

W poniedziałek podczas konferencji pod Pałacem Prezydenckim Konfederacja przedstawiła projekt traktatu polsko-ukraińskiego. Nie oczekuje od strony ukraińskiej przeprosin, tylko uznania prawdy historycznej i zgody na ekshumacje.

Ofiary ludobójstwa, nie "Wołynia"

Koncepcję Konfederacji omówił poseł Krzysztof Bosak. – Jutro 80 rocznica Krwawej Niedzieli. Wielu oczekiwało jakiegoś przełomu – tego przełomu nie ma. Mamy natomiast spektakularne fiasko polityki prowadzonej przez państwo polskie (…) polityki idącej w dziesiątki miliardów złotych wsparcia dla Ukrainy i polityki nie tylko nieskutkującej jakimś postępem w zakresie poszukiwania, ekshumowania, pochowania i upamiętnienia polskich ofiar Rzezi Wołyńskiej, tego całego ludobójstwa, ale polityki skutkującej upokorzeniami prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego oraz prezesa Jarosława Kaczyńskiego – powiedział Bosak.

– To, co widzieliśmy wczoraj, to było wejście prezydenta Andrzeja Dudy w język ukraińskiej polityki historycznej – podkreślił Bosak, nawiązując do "niewinnych ofiar Wołynia". – Gdzie nie ma już sprawców, nie ma już narodowości ofiar, gdzie mówi się o jakichś "ofiarach Wołynia" – dodał.

Propozycja Konfederacji

Bosak poinformował, że Konfederacja opublikowała na swojej stronie i w mediach społecznościowych projekt traktatu między rządem Rzeczpospolitej Polskiej a rządem Ukrainy o przeprowadzeniu ekshumacji oraz upamiętnieniu obywateli II RP będącej ofiarami zbrodni ludobójstwa.

Projekt umowy liczy 11 stron i zawiera m.in. zgodę na prowadzenie poszukiwań i ekshumacji, zgodę, by następnie dokonywać identyfikacji ofiar, zgodę na stworzenie cmentarza i mauzoleum ofiar.

– Ten postulat nie rodzi żadnych konsekwencji dla toczącej się wojny – podkreślił Bosak.

– Chcemy tylko, żeby w Instytucie Pamięci Narodowej mógł powstać specjalnie taki nowy departament, czy nowe departamenty, które miałyby swoje przedstawicielstwo i przede wszystkim uprawnienie do działania na Ukrainie przy obserwacji odpowiednich czynników ze strony ukraińskiej. Tak się w takich sytuacjach postępuje. Uważamy to za cywilizowaną formę współpracy międzynarodowej, jak również formę umowy międzynarodowej - oczywiście to jest projekt, projekt do negocjacji, ale od czegoś trzeba zacząć. Rząd PiS "przebimbał" osiem lat swojej władzy i rok wojny – powiedział współprzewodniczący Rady Liderów Konfederacji.

