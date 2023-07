"Dzień zakłóceń". Kolejne protesty przeciwko reformie sądownictwa w Izraelu

Reforma systemu sądownictwa w Izraelu została zgłoszona w styczniu tego roku przez gabinet koalicyjny premiera Benjamina Netanjahu. Projekt przewiduje m.in. zwiększenie kontroli rządu nad procesem wyborów sędziów Sądu Najwyższego, a także możliwość uchylania orzeczeń SN większością 61 głosów w 120-osobowym Knesecie.

Benjamin Netanjahu uzasadniał działania rządu chęcią osiągnięcia "równowagi pomiędzy organami władzy". Jednak według części mediów, w praktyce reforma da rządzącym kompetencje do pełnej kontroli nad powoływaniem sędziów i zakaże działającemu w Izraelu jako Sąd Najwyższy Wysokiemu Trybunałowi Sprawiedliwości przeglądu ustaw konstytucyjnych, co ma doprowadzić do scentralizowania władzy w rękach rządu.

Izrael. Kolejne protesty

Przez kilka tygodni Izraelczycy masowo protestowali na ulicach miast. Niektóre manifestacje zgromadziły nawet pół miliona osób. Łącznie zorganizowano ponad 150 demonstracji. W wielu miejscach do protestujących dołączyła policja oraz rezerwiści.

Pod koniec marca Benjamin Netanjahu oświadczył, że zamierza wstrzymać reformę sądownictwa w kraju. Jako powód podał obawy o wywołanie wojny domowej.

We wtorek, 11 lipca izraelski parlament ponownie wsparł plany reformy. W związku z tym, w Izraelu rozpoczną się kolejne protesty. Jak przekazał portal Wyborcza.pl, organizatorzy zapowiedzieli "dzień zakłóceń", chcą m.in. zablokować drogi i protestować na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie.

Krytycy izraelskiego rządu wskazują, że Benjamin Netanjahu forsuje zmiany w krajowym sądownictwie we własnym interesie, bowiem toczy się przeciwko niemu proces o korupcję, a reforma może mu pomóc uniknąć odpowiedzialności. Rząd odpowiada, że wyłącznym celem zmian jest ukrócenie rzekomo nadmiernych uprawnień sędziów oraz większa równowaga między władzą państwową a sądami.

Czytaj też:

Bunt w rządzie Izraela. Minister obrony "złożył dramatyczną deklarację"Czytaj też:

"Duży niepokój". Scholz o sytuacji w Izraelu