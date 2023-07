"Sprzeczne z przyjaznymi stosunkami". Iran wściekły po decyzji Ławrowa

Jak donoszą irańskie media, 10 lipca w Moskwie odbyło się spotkanie dialogu strategicznego między Rosją a Radą Współpracy Państw Arabskich Zatoki Perskiej. We wspólnym oświadczeniu podkreślono, że "ZEA wspierają wszelkie wysiłki pokojowe, w tym wysiłki zmierzające do pokojowego rozwiązania sporu z Iranem o wyspy Grand Tomb, Little Tomb i Abu Musa”.

Powodem wezwania ambasadora Federacji Rosyjskiej do siedziby irańskiego MSZ był fakt, że przedstawiciel Rosji podpisał się pod wspomnianym oświadczeniem, w którym własność trzech wysp administrowanych przez Iran jest kwestionowana.

Protest Teheranu

Iran zaprotestował przeciwko podpisaniu oświadczenia przez rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa i zwrócił się do władz rosyjskich o "skorygowanie swojego stanowiska” w tej sprawie, wskazując, że wyspy „na zawsze należą do Iranu”, a takie stwierdzenia są "sprzeczne z przyjaznymi stosunkami między Iranem a jego sąsiadami".

Grand Tomb, Little Tomb i Abu Musa to wyspy leżące pomiędzy Zatoką Perską a Zatoką Omańską. Od 1971 roku władzę administracyjną sprawuje na nich Teheran. Jednak Zjednoczone Emiraty Arabskie stoją na stanowisku, że wysypy są ich własnością.

Iran wspiera Rosję na wojnie

Iran dostarczał Rosji nie tylko amunicję, ale także proch do rakiet i lufy do haubic 122 mm D-30 i 125 mm do czołgów T-72. Taką opinię przedstawił ukraiński analityk wojskowo-polityczny Ołeksandr Kowalenko.

Przypomnijmy, że wcześniej ukraińskie media informowały, że prezydent Rosji Władimir Putin zabiegał o poparcie prezydenta Islamskiej Republiki Iranu Ebrahima Raisiego w związku z nieudanym puczem Jewgienija Prigożyna. Ostatecznie irański przywódca wyraził swoje poparcie podczas negocjacji z rosyjskim politykiem.

Wcześniej przedstawiciel dowództwa Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy Jurij Ignat powiedział, że loty z Iranu do Rosji stały się regularne. Możliwe jest także, że broń jest obecnie dostarczana również drogą morską.

