Książka o Kościele usunięta ze sprzedaży. Oto co nie spodobało się cenzorom

Amazon został wezwany przez organizację o nazwie Kampania Przeciwko Antysemityzmowi (CAA) do natychmiastowego usunięcia produktu ze sprzedaży.

Żądanie cenzury książki

Książka znalazła się na celowniku, ponieważ jej tematyka dotyczy zagadnienia spiskowania Żydów przeciwko Kościołowi katolickiemu. Książka o nazwie "The plot against the Church" pochodzi z 1962 roku. Została napisana przez grupę meksykańskich księży i wydana pod pseudonimem Maurice Pinay. Cztery wydania pozycji były w ofercie Amazonu. Dwie były sprzedawane bezpośrednio przez Amazon.

Książka ma zawierać "imponującą kompilację dokumentów i źródeł o niezaprzeczalnym znaczeniu", które traktują o spisku przeciwko Kościołowi katolickiemu. W opisie książki czytamy, że "Żydzi, masoni i komuniści" wykorzystują kościół katolicki do realizacji celów "ateistycznego komunizmu".

W pracy jest także mowa o tym, że katoliccy duchowni "zdradzają Kościół Święty" i "pomagają komunistom, masonom i Żydom w ich wywrotowej działalności".

"Bezwstydnie rasistowski materiał"

Tymczasem Kampania Przeciwko Antysemityzmowi (CAA) wezwała Amazon do natychmiastowego usunięcia produktu ze sprzedaży.

Uzasadniając żądanie cenzury rzecznik organizacji powiedział, że "sprzedaż produktu, którego oferta sprzedażowa zawiera odniesienia do 'wywrotowej działalności' Żydów, jest odrażająca i nie ma na nią miejsca na Amazon".

"Sprzedawca musi usunąć ten bezwstydnie rasistowski materiał ze swojej platformy. Będziemy pisać do firmy" – poinformował we wtorek.

Asumptem do całego zamieszania stała się telewizyjna emisja, kiedy rozdział książki został wykorzystany przez hiszpańskiego nadawcę publicznego RTVE w programie w 2015 roku. Nadawca zatytułował go "Z piekła rodem - naród żydowski: Propagator kultu szatana". Później jednak usunął program po tym, jak krytycy stwierdzili, że zawierał on "ponad pół godziny niezmąconych antyżydowskich teorii spiskowych".

Amazon ulega

Rzecznik Amazonu zgodził się na cenzurę. "Zawsze słuchamy opinii i traktujemy te obawy bardzo poważnie. Oznaczony tytuł został usunięty ze sprzedaży” – przekazał.

"Mamy zasady regulujące, które książki mogą być wymienione na liście i inwestujemy dużo czasu i zasobów, aby zapewnić przestrzeganie naszych wytycznych. Usuwamy produkty, które nie są zgodne z naszymi wytycznymi, a także niezwłocznie badamy każdą książkę, gdy zostanie zgłoszona wątpliwość" – dodał.

Czytaj też:

Niepokojące doniesienia z Francji. Tak Macron chce przeciwdziałać rozruchom?Czytaj też:

Zuckerberg o COVID-19: Cenzurowaliśmy treści, które z perspektywy czasu okazały się prawdą