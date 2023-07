Sojusznicy USA: Korea Północna wystrzeliła pocisk balistyczny

Informację przekazała Agencja Yonhap, powołując się na południowokoreańskie siły zbrojne. Według tego przekazu do zdarzenia miało dojść w środę czasu lokalnego, czyli wtorek czasu polskiego.

Korea Północna wystrzeliła pocisk

Pocisk balistyczny wystrzelony przez Koreę Północną spadł do morza u wybrzeży Japonii. Tokio podało, że Korea Płn. wystrzeliła nie jedną, a dwie rakiety.

Biuro premiera Japonii we wczesnych godzinach w środę czasu lokalnego napisało o zdarzeniu na Twitterze.

Informacja ta pojawiła się po tym, jak okręt podwodny Marynarki Wojennej USA, na którego pokładzie umieszczone zostały pociski balistyczne zdolne do przekoszenia ładunków nuklearnych, zawinął do portu w Korei Południowej, co z kolei było odpowiedzią na wystrzelony kilka dni wcześniej przez Koreę Północną pocisk balistyczny na paliwo stałe.

We wtorek po południu ministerstwo obrony Korei Południowej potwierdziło obecność amerykańskiego okrętu podwodnego klasy Ohio z pociskami balistycznymi w południowokoreańskim mieście portowym Pusan.

USA wysyła okręty

Przypomnijmy, że w kwietniu Stany Zjednoczone poinformowały, że po raz pierwszy od 40 lat wyślą do Korei Południowej okręty podwodne, wyposażone w pociski rakietowe z głowicami jądrowymi.

Prezydenci Joe Biden i Yoon Suk Yeol podpisali wówczas porozumienie, które obejmuje plany dokowania amerykańskich okrętów podwodnych z bronią jądrową w Korei Południowej po raz pierwszy od ponad czterech dekad.

Porozumienie to jest określane jako "Deklaracja Waszyngtońska", która ma na celu odstraszanie Korei Północnej od ataku na Koreę Południową. Zostało ogłoszone w czasie narastających obaw związanych z częstymi próbami rakietowymi Pjongjangu.

Biden: Atak będzie skutkował końcem reżimu

– Atak jądrowy Korei Północnej przeciwko Stanom Zjednoczonym lub sojusznikom i partnerom USA jest nie do przyjęcia i będzie skutkował końcem tego reżimu – powiedział Biden w trakcie wspólnej konferencji prezydentów w Białym Domu po podpisaniu "Deklaracji Waszyngtońskiej".

Biden podkreślił przy tym, że Waszyngton wraz ze wzmocnieniem odstraszania reżimu w Pjongjangu będzie dążył do dyplomatycznego przełomu, by docelowo zająć się zagadnieniem denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego i odpowiedzieć na kryzys humanitarny w Korei Północnej.

Czytaj też:

Ćwiczenia wojskowe USA i sojusznika. Największe w historii z użyciem ostrej amunicjiCzytaj też:

Korea Południowa, USA i Japonia przeprowadziły ćwiczenia wojskoweCzytaj też:

Jeden z największych na świecie okrętów atomowych dotarł do Korei Płd.