Media: Pożar w rosyjskiej bazie wojskowej na Krymie

Na okupowanym przez Rosjan Półwyspie Krymskim doszło nad ranem do eksplozji. Jak relacjonują ukraińskie media, do wybuchu doszło w bazie wojskowej we wsi Krinichki, w obwodzie kirowskim.

Kanał "Krymskij Wieter" w serwisie Telegram relacjonuje, że eksplozja na poligonie Starokrymskim była tak potężna, że słuchać ją było w znajdującej się 25 kilometrów dalej Teodozji (miasto na południowo-wschodnim wybrzeżu Krymu - red.).

Szef okupacyjnych władz Krymu Siergiej Aksjonow poinformował, że z powodu pożaru tymczasowo ewakuowano mieszkańców czterech pobliskich miejscowości. W sumie swoje domy musiało opuścić ponad dwa tysiące osób. Okupacyjne władze nie podają jaki jest powód pojawienia się ognia.

Na miejscu pracuje specjalny sztab kryzysowi, a Rosjanie zablokowali drogi prowadzące na poligon Starokrymski. Zablokowany został między innymi fragment autostrady Tawryda, łączącej Most Krymski z Symferopolem i Sewastopolem.