"Włochy są już postchrześcijańskie". Zaskakujące dane o wierze Włochów

Komentując ujawnione dane inny włoski tytuł – dziennik "Il Giornale" ubolewa, że "nie wystarczy obecność Watykanu (na ziemi włoskiej - red.)i fakt, iż kraj nasz uchodzi powszechnie za kolebkę chrześcijaństwa".

Uczestnictwo w mszy świętej i spowiedź

Sondaż przeprowadzony przez miesięcznik we współpracy z ośrodkiem badawczym Euromedia Research dr Alessandry Ghisieri, pokazał jeszcze, że zaledwie 13,8 proc. ogółu Włochów, i to w większości w starszym wieku, uczęszcza regularnie do kościoła. Wśród tych, którzy uważają się za wierzących, tylko 33 proc. twierdzi, że uczęszczają do kościoła przynajmniej raz w miesiącu i spowiadają się co najmniej raz w roku, podczas gdy 32 proc. nie wie, co to jest Eucharystia, a chodzi tu o sakrament ustanowiony przez Pana Jezusa w czasie Ostatniej Wieczerzy.

Nie mniej niepokojące, zwłaszcza dla przyszłości Kościoła, są inne dane. Na przykład tylko niespełna 60 proc. praktykujących katolików wie, co to jest spowiedź, a 66 proc. z tego grona myli lub nie zna określenia "zmartwychwstanie ciała", a 20 proc. uważa, iż grzech jest "po prostu złem wyrządzonym innym ludziom".

W sprawach etycznych, począwszy od aborcji a kończąc na "małżeństwach" osób tej samej płci, katolicy praktykujący mają poglądy w istocie "zeświecczone", istnieje natomiast w tymże środowisku pewien sprzeciw wobec macierzyństwa "zastępczego" (wynajmowania kobiet do rodzenia dzieci dla małżeństw, które nie mogą ich mieć) i dla legalizacji narkotyków.

96 proc. Włochów modli się prawie codziennie

Bardzo powszechną praktyką pozostaje modlitwa – jeden wierny na pięciu zapewnia, że modli się codziennie a 96 proc. robi to prawie równie często. 70 proc. spośród regularnie chodzących do kościoła wierzy w istnienia diabła.

Powyższe dane są zbliżone do tych, które przyniosły badania socjologiczne ogłoszone w 2021 przez Włoską Konferencję Biskupią w 25 lat po ukazaniu się w 1995 opracowania "Religijność we Włoszech". Ono także w tym wypadku wskazywało na spadek uczęszczania na Mszę św. raz w tygodniu z 31,1 proc. na 22 proc., czyli w okresie 1995-2020 (ostatni rok przed pandemią koronawirusa) zmalało ono o 9 proc. Zdaniem miesięcznika udział w niedzielnej liturgii staje się "coraz bardziej refleksyjny, medytacyjny i tym samym bardziej problematyczny". Ale również w tych badaniach modlitwa nadal stanowiła ważny czynnik.

