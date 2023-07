"Obsesja" Niemców na punkcie gotówki powiązana z napadami na bankomaty. Ale Marokańczycy też są do niej przywiązani

W Niemczech coraz częściej dochodzi do wysadzania bankomatów celem zrabowania pieniędzy. Niemieckie ministerstwo spraw wewnętrznych informowało, że 2022 roku w kraju odnotowano 496 takich napadów. Złodzieje wzięli na cel m.in. urządzenia w placówkach Deutsche Banku i Santandera.

Wysadzają bankomaty

Śledczy ustalili, że za falę przestępczości w tym zakresie odpowiedzialne są prawdopodobnie gangi holenderskie tworzone przez marokańskich imigrantów. Co ciekawe, w przekazie części mediów źródłem problemu są być może nie tyle sprawcy, co… gotówka.

"W Niemczech króluje gotówka i wielu Niemców woli używać jej zamiast kart bankowych. Według agencji Reuters, w kraju jest 53 000 bankomatów, a śledczy uważają, że właśnie to, podobnie jak niemieckie autostrady lub autostrady, z których wiele nie ma ograniczeń prędkości, jest powodem, dla którego złodzieje atakują ten kraj" – pisze Insider.com.

Winni złodzieje czy gotówka?

W tytule tekstu czytamy, że Niemcy są krajem ogarniętym "obsesją" na punkcie gotówki. "W związku z tym północno-zachodnie Niemcy są celem większości tych ataków, a kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia był dotychczas ofiarą 47 incydentów w tym roku" – wskazuje Insider, powołując się na amerykańską agencję Reuters.

"Według badania przeprowadzonego w 2021 r. przez Deutsche Bundesbank, respondenci w Niemczech używali banknotów i monet do dokonywania 58 proc. płatności za towary i usługi" – czytamy, i dalej dowiadujemy się, że w Stanach Zjednoczonych tylko 14 proc. obywateli korzysta z gotówki do większości lub wszystkich swoich płatności.

Wróblewski: Marokańczycy też lubią gotówkę

Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute zwrócił uwagę, że tłumaczenie mediów nie jest do końca spójne.

"Fala napadów bombowych idzie z zachodu na wschód. Z Francji i Holandii gangi specjalizujące się w wysadzaniu automatow na gotówkę, przeniosły się do Niemiec. W zeszłym roku gangsterzy, w większości marokańskiego pochodzenia, wysadzili 496 automatów ATM. W tym roku idą na rekord. Łupem padło już 30 mln euro. Jak to sobie tłumaczą media?...Niemcy są nadmiernie przywiązani do gotówki". Ale z tego widać, że Marokańczycy też" – napisał na Twitterze.

