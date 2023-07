Chiny potajemnie handlują z Rosją. W sankcjach Zachodu jest luka

Pomimo publicznych wezwań do zakończenia wojny na Ukrainie, Chiny aktywnie zwiększyły handel towarami podwójnego zastosowania z Rosją, pomagając jej w imporcie sankcjonowanych zachodnich technologii.

Według danych celnych, do których dotarł portal Politico, rosyjscy nabywcy złożyli zamówienia na setki tysięcy kamizelek kuloodpornych i hełmów wyprodukowanych przez firmę Shanghai H Win – pozycje wymienione w dokumentach odpowiadają tym w katalogu internetowym firmy.

Chiny sprzedały Rosji drony za 100 mln dolarów

Ponadto w tym roku Rosja sprowadziła z Chin drony o wartości ponad 100 mln dolarów – 30 razy więcej niż Ukraina. A chiński eksport ceramiki do Rosji, komponentu używanego w kamizelkach kuloodpornych, wzrósł o 69 proc., do ponad 225 mln dolarów, podczas gdy na Ukrainę spadł o 61 proc., do zaledwie 5 mln dolarów – wynika z chińskich i ukraińskich danych celnych.

Import chińskich towarów podwójnego zastosowania do Rosji często odbywa się za pośrednictwem firm fasadowych utworzonych w celu ukrycia działalności handlowej.

Na przykład jedna z takich firm, Silva, ma swoją siedzibę w odległym wschodnio-syberyjskim regionie Buriacji. W styczniu br. złożyła deklaracje wyszczególniające zamówienia na 100 tys. kamizelek kuloodpornych i 100 tys. hełmów od Shanghai H Win.

Jeśli chodzi o drony, chiński producent DJI twierdzi, że zerwał więzi z Rosją i aktywnie zapobiega wykorzystywaniu swoich produktów w operacjach bojowych. Politico udało się jednak dotrzeć do kontraktu między chińską firmą Iflight a Rosją na dostawę dronów DJI za pośrednictwem innej firmy w Hongkongu w październiku 2022 r.

Słabość w sankcjach Zachodu

Jak czytamy w materiale, dwuznaczność dotycząca statusu podwójnego zastosowania tego sprzętu, w połączeniu z faktem, że znaczna jego część jest produkowana w Chinach świadczy o słabości zachodniego reżimu sankcji.

W zeszłym tygodniu doradca prezydenta Francji Emmanuela Macrona, Emmanuel Bonne, stwierdził, że Paryż zdaje sobie sprawę, iż niektóre fakty mogą wskazywać na pomoc Chin dla Rosji w jej wojnie z Ukrainą.



