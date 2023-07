Wiadomo, kiedy czołgi Abrams prawdopodobnie trafią na Ukrainę

Amerykańskie czołgi Abrams mogą zostać rozmieszczone na ukraińskim polu bitwy we wrześniu, przekazało "Politico", powołując się na sześć osób zajmujących się planowaniem strategicznym.

We wrześniu na Ukrainie

Według tych informacji w sierpniu Abramsy zostaną przetransportowane do Niemiec, gdzie zostaną poddane ostatecznej renowacji. Po zakończeniu tego procesu pierwsza partia Abramsów zostanie wysłana na Ukrainę w następnym miesiącu.

Przypomnijmy, że Waszyngton ogłosił przekazanie Ukrainie Abramsów po tym, jak Berlin postawił warunek, że bez zaangażowania amerykańskich czołgów nie dostarczy Kijowowi niemieckich Leopardów. Te drugie, już działają na Ukrainie.

Tymczasem ukraińskie załogi szkolą się na Abramsach w Niemczech. Ćwiczenia mają się zakończyć pod koniec lata. Termin ten zbiegnie się w czasie z zaplanowaną dostawą na Ukrainę amerykańskich maszyn.

Czołgi Abrams modyfikowane

Wcześniej potwierdziły się doniesienia amerykańskiej prasy, w tym "USA Today", że czołgi Abrams nie wezmą udziału w pierwszym wiosennym ataku sił ukraińskich, ponieważ są modyfikowane w celu usunięcia wrażliwych technologii, które mogłyby wpaść w ręce sił rosyjskich.

Amerykańscy urzędnicy i eksperci wojskowi powiedzieli, że "to niezbędny środek ostrożności na wypadek, gdyby Rosjanie przejęli jeden z pojazdów i wykorzystali go do celów wywiadowczych".

Colin Smith, analityk ds. rosyjskiej armii w RAND Corporation, stwierdził, że ewentualne zdobycie Abramsa przez siły wroga może stworzyć Rosji okazję do "testów i szukania słabych punktów".

Podobnie jak w przypadku innej broni i sprzętu wojskowego, rząd amerykański wysyła okrojone wersje swoich czołgów innym krajom. Pentagon pozostawia sprzęt z najwyższej półki na potrzeby armii USA.

