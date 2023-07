Zamach stanu w kraju afrykańskim. Opublikowano wiadomość od Prigożyna

Rosyjska organizacja powiązana z grupą najemników Wagnera udostępniła wiadomość przypisywaną Prigożynowi, w której odnosi się on do przewrotu wojskowego w Nigrze, kraju Afryki Zachodniej.

Według szefa wagnerowców "to, co wydarzyło się w Nigrze, to nic innego jak walka mieszkańców Nigru z kolonizatorami, którzy próbowali narzucić własne zasady życia".

Jego zdaniem "byli kolonizatorzy próbują trzymać w ryzach ludność krajów afrykańskich" i "wypełniają te kraje terrorystami i różnymi gangami, tworząc kolosalny kryzys bezpieczeństwa".

"Aby utrzymać swój rzeczywisty system niewolniczy na terytoriach tych państw, rozmieszczają różne misje zagraniczne, które liczą dziesiątki tysięcy żołnierzy" – czytamy w oświadczeniu przypisywanym Prigożynowi. Dodał, że "te dziesiątki tysięcy żołnierzy nie są w stanie chronić ludności suwerennych państw, która cierpi".

Prigożyn pochwalił "skuteczność" sił Wagnera w Afryce, przekonując, że jego ludzie są w stanie "przywrócić porządek i zniszczyć terrorystów, zapobiegając wyrządzaniu przez nich krzywdy ludności cywilnej".

Prezydent Nigru Mohamed Bazoum został uwięziony przez własną straż w środę. Miał nadzieję, że wojsko stanie po jego stronie, ale w szef sztabu gen. Abdu Sidiku Issa poinformował, że armia postanowiła poprzeć odsunięcie prezydenta od władzy, by uniknąć rozlewu krwi między różnymi frakcjami służb bezpieczeństwa.

Stany Zjednoczone obawiają się, że pucz w Nigrze pobudzi aktywność islamskich terrorystów, którzy od 2017 r. przeprowadzili tysiące zamachów w Mali, Nigrze i Burkina Faso. Odsunięty od władzy prezydent Bazoum był sojusznikiem USA i Francji, która pomogła Nigrowi stawić opór dżihadystom.

Po wojskowych zamachach stanu w Mali i Burkina Faso, gdzie junty, które doszły do władzy, wypędziły francuskich żołnierzy, Waszyngton i Paryż postawiły na Niger jako ostatni bastion w walce z mnożącymi się atakami islamistów w regionie.

– Niger to ostatnie domino, które, mamy nadzieję, nie przewróci się – powiedział w rozmowie z "Wall Street Journal" wysoki rangą urzędnik wywiadu USA. – Jeśli tak się stanie, nawet nie wiem, co robić – dodał.