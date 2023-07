Nowe zdjęcia satelitarne. Na Białorusi powstał magazyn na wyrzutnie Iskander?

Zdjęcia z Białorusi, które wywołały poruszenie ekspertów, opublikowała amerykańska firma Maxar Technologies, zajmująca się obrazowaniem oraz analizą satelitarną. Fotografie wykonano 4 lipca.

Nowy obiekt niedaleko poligonu i magazynu broni

Federacja Amerykańskich Naukowców wskazuje, że widocznym na zdjęciach obiektem może być magazyn dla zdolnych do przenoszenia broni jądrowej wyrzutni rakiet Iskander. Na zdjęciach widać też cztery 13-metrowe wyrzutnie Iskander, a także dwa mniejsze pojazdy wsparcia.

Jak relacjonują media, budowa obiektu miała trwać od październiku 2022 roku i zostać zakończona w kwietniu.

Ukraińskie serwisy podają, że domniemany magazyn znajduje się na terenie bazy wojskowej 465. Brygady Rakietowej w miejscowości Osipowicze (obwód mohylewski, około 100 km na południowy-wschód od Mińska). Jak zwracają uwagę eksperci z Federacji Amerykańskich Naukowców, w odległości 7 km od obiektu znajduje się poligon, a 12 km od magazynu jest skład broni, który może zostać przekształcony w tymczasowy magazyn głowic jądrowych.

Puste groźby Kremla? Ukraina twierdzi, że na Białorusi nie ma broni jądrowej

Tymczasem w raporcie Instytutu Badań nad Wojną z początku lipca czytamy, że według Ukrainy, mimo zapowiedzi, na Białorusi nie rozmieszczono taktycznej broni jądrowej.

"Ukraińscy urzędnicy wskazali, że Rosja prawdopodobnie nie rozmieściła taktycznej broni jądrowej na Białorusi. Zastępca szefa Głównego Oddziału Operacyjnego Sztabu Generalnego Ukrainy, generał brygady Ołeksij Hromow stwierdził, że Rosja prawdopodobnie nie rozmieściła jeszcze taktycznej broni jądrowej na Białorusi i zauważył, że budowa specjalnych, utwardzonych magazynów niezbędnych do przechowywania taktycznej broni jądrowej, to złożony proces. Hromow miał prawdopodobnie na myśli to, że ukraińscy urzędnicy nie widzieli jeszcze dowodów budowy składowisk niezbędnych do składowania rosyjskiej broni jądrowej na Białorusi" – podaje amerykański think-tank.

Instytut wskazuje, że nie ma na razie żadnych zdjęć budowy takich obiektów na Białorusi. Oświadczenie ukraińskiego dowódcy jest bezpośrednio sprzeczne z twierdzeniami prezydenta Rosji Władimira Putina i przywódcy Białorusi Aleksandra Łukaszenki, że Rosja już w czerwcu 2023 r. rozmieściła na Białorusi pewną ilość taktycznej broni nuklearnej. "Jakakolwiek możliwa do potwierdzenia budowa specjalnego magazynu byłaby bardziej znacząca niż informacje o rzekomej budowie bazy Grupy Wagnera w Osipowiczach, która wzbudziła duże zainteresowanie mediów" – czytamy w raporcie ISW.

