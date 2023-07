Elon Musk odmówił Siłom Zbrojnym Ukrainy. Reaguje Pentagon

System satelitarny Starlink należący do miliardera Elona Muska wielokrotnie ograniczał dostęp do internetu na polach bitew na Ukrainie. W szczególności sieć okazała się niedostępna w regionie Krymu, pomimo prósb Sił Zbrojnych Ukrainy – informuje "The New York Times".

Według rozmówców gazety wojsko ukraińskie planowało wykorzystać Starlink do nakierowania morskiego drona wypełnionego materiałami wybuchowymi na rosyjskie statki na Morzu Czarnym. Jednak po odmowie Muska Ukraińcy musieli zmienić strategię.

"NYT" zauważa, że Starlink jest często jedynym sposobem na dostęp do internetu w strefach działań wojennych, a na Ukrainie służy jej żołnierzom do koordynowania ataków dronów i zbierania danych wywiadowczych.

Publikacja określa Muska "siłą dominującą" w dziedzinie technologii internetu satelitarnego i zauważa, że Starlink okazał się niezbędny dla armii ukraińskiej podczas wojny z Rosją.

Pentagon kupi terminale Starlink dla Ukrainy. Co na to Musk?

Jednak Musk wielokrotnie ograniczał dostęp do Starlinków podczas walk. Jesienią 2022 r. jego firma wyłączyła ze względów finansowych 1300 terminali, co stało się poważnym problemem dla jednostek ukraińskich.

Starlink działał tylko na terenach kontrolowanych przez Ukrainę i był wyłączony na terytoriach okupowanych. Spowodowało to problemy komunikacyjne dla Sił Zbrojnych Ukrainy podczas wyzwolenia Chersonia. Po apelu Kijowa do Muska SpaceX szybko zareagował i włączył usługę dla ukraińskiego wojska.

Aby uniknąć takich sytuacji, Departament Obrony USA zamierza zakupić 400-500 nowych terminali Starlink, których Musk nie będzie mógł wyłączyć. Według dwóch osób zaznajomionych z umową Pentagon będzie miał kontrolę nad określeniem zasięgu sygnału internetowego na terytorium Ukrainy, aby te nowe urządzenia mogły pełnić kluczowe funkcje i określone misje. W ten sposób Waszyngton zapewni Ukrainie łączność satelitarną bez obawy o zakłócenia – podkreśla "NYT".

Według dziennika obecnie ponad 42 tys. terminali Starlink jest używanych na Ukrainie przez wojsko, szpitale, przedsiębiorstwa i organizacje humanitarne.

