Kijów ponownie zaatakowany dronami. Nie było ofiar ani zniszczeń

Ukraina przekazała, że Rosjanie przeprowadzili kolejny atak dronów na Kijów. Miejscowa obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 18. rosyjskich dronów. W stolicy nie było ofiar ani zniszczeń, choć badanie skutków ataku jeszcze trwa.

Kijów atakowany dronami

W trakcie ataku dronów typu Shahed na podejściu do Kijowa obrona powietrzna zniszczyła ich prawie półtora tuzina – poinformowała na Telegramie administracja wojskowa ukraińskiej stolicy.

Nocny alarm lotniczy w Kijowie był to już 820. alarm lotniczy dla ukraińskiej stolicy od początku rozpoczętej w lutym 2022 roku inwazji. "Za każdy z tych alarmów wróg na pewno zapłaci! Uwierz w zwycięstwo!” – nawoływał szef wojskowej administracji Kijowa, Serhij Popko.

Dzień wcześniej, w środę, również doszło do ataków dronów na ukraińską stolice. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że atak został odparty przez obronę przeciwlotniczą, która zestrzeliła rosyjskie bezzałogowce. Nie było ofiar.

"W rezultacie ataku wroga na stolicę i spadku szczątków dronów, uszkodzony został budynek niemieszkalny w dzielnicy Sołomianskij a w dzielnicy Swiatoszynskij zapaliło się drzewo. Nie ma zabitych, ani rannych" - napisał Kliczko na Telegramie

Strona ukraińska poinformowało ponadto, że w ciągu dnia w obwodzie doszło do 35 ataków, w wyniku których doszło do co najmniej 206 eksplozji. Do przeprowadzenia ataków wojska rosyjskie użyły artylerii, ostrzału moździerzowego i pocisków wystrzeliwanych z helikopterów. Region Sum jest intensywnie ostrzeliwany już od co najmniej kilkunastu dni.

526 dzień wojny rosyjsko-ukraińskiej

Nowa faza rozpoczętej w 2014 roku wojny trwa już 526 dni. Walki rozgorzały w lutym, zaś od końca marca 2022 r., kiedy wojska rosyjskie wycofały się z frontu północnego, po niepowodzeniu kampanii w regionie Kijowa, linia frontu z niewielkimi zmianami kształtowała się na kierunkach południowym i wschodnim. Ukraińcy wyparli Rosjan z okupowanego Chersonia i z charkowszczyzny.

Siły rosyjskie podjęły próbę przejęcia pełnej kontroli nad obwodami ługańskim i donieckim, które razem tworzą obszar nazywany Donbasem. Od wielu miesięcy z różną intensywnością toczą się tam walki powodujące niewielkie przesunięcia linii frontu. Po długiej bitwie Rosjanie zdołali opanować gruzy Bachmutu, jednak obecnie w regionie napierają siły ukraińskie.

Na początku czerwca rozpoczęły się operacyjne działania ofensywne ukraińskiej armii określane jako kontrofensywa. Po pewnym czasie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyznał jednak, że postęp kontrofensywy nie idzie tak, jak można by tego było oczekiwać, przy czym warto pamiętać, że gigantyczne oczekiwania wychodziły raczej ze strony mediów, podczas gdy ukraińscy wojskowi starali się tonować nastroje.

Czytaj też:

OSW: Na Ukrainie wróciła faza wojny pozycyjnejCzytaj też:

Gen. Komornicki: Ukraińskiej kontrofensywy nie ma