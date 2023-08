Tajemniczy lot rosyjskiego samolotu do Korei Północnej

W dniach 25-27 lipca rosyjska delegacja Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej na czele z ministrem Siergiejem Szojgu odwiedziła Koreę Północną. Z rosyjskim ministrem spotkał się jego północnokoreański odpowiednik oraz przywódca kraju Kim Dzong Un.

Szojgu wziął udział w wystawie, w czasie której Koreańczycy zaprezentowali mu swój arsenał nuklearny. Minister obserwował także paradę wojskową. Oficjalnym powodem wizyty był udział uroczystościach rocznicowych w 70. rocznicę zakończenie działań wojennych na Półwyspie Koreańskim.

Przypuszcza się, że przedmiotem rozmów Szojgu z przywódcą KRLD były zakupy broni. Sekretarz stanu USA Antnony Blinekn oskarżył Rosję, że "desperacko szuka poparcia, broni... w Korei Północnej". W tym kontekście podejrzenia musi budzić niezapowiadany kurs rosyjskiego samolotu z rosyjskiej stoli do północnokoreańskiej i z powrotem.

Niezapowiadany lot

Według strony Flightradar24 rosyjski Il-62M o rejestracji RA-86559 poleciał z Moskwy do Pjongjandu 1 sierpnia o 8 rano czasu miejscowego. Wystartował on z powrotem 2 sierpnia o godz. 9 wieczorem.

Samolot ten używany jest przez delegacje wojskowe. W lipcu 2019 r. poleciał on do północnokoreańskiej stolicy z rosyjską delegacją z ministrem Aleksandrem Fominem na czele.

Typ samolotu sugeruje, że nie został on użyty do transportu broni. Nie wiadomo jednak kogo lub co miałby przewozić. Jedną z możliwości jest wymiana personelu dyplomatycznego. Kreml od dawna dążył do rotacji personelu, który przebywa w Korei Północnej od 2019 r.

Na czas pandemii koronawirusa Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna stała się, w stopniu większym niż dotąd, krajem zamkniętym. W zeszłym tygodniu Pjongjang pozwolił na loty i odwiedziny zagranicznych gości w KRLD.

