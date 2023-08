Wojna na Ukrainie. Chiny zaczynają zmieniać zdanie w sprawie Rosji

W miarę przeciągania się wojny Chiny zaczynają zmieniać podejście do stosunków z Rosją i są skłonne rozważyć plan pokojowy, który zawiera żądanie całkowitego wycofania wojsk rosyjskich – informuje "The Wall Street Journal".

Arabia Saudyjska będzie gospodarzem drugiej międzynarodowej konferencji w najbliższy weekend, podczas której będą omawiane warunki ewentualnego porozumienia pokojowego.

Podobnie jak pierwsze takie spotkanie, które odbyło się w Kopenhadze pod koniec czerwca, obecne organizowane się z inicjatywy Ukrainy, która promuje 10-punktową formułę pokojową zaproponowaną przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego pod koniec 2022 r.

Amerykańscy i europejscy sojusznicy powiedzieli "WSJ", że przywódca ChRL Xi Jinping wyśle na konferencję do Arabii Saudyjskiej swojego specjalnego wysłannika ds. pokoju na Ukrainie, Li Hui. Gazeta zauważa, że obecność Li będzie dla Chin i Stanów Zjednoczonych rzadką okazją do omówienia sytuacji na Ukrainie, ponieważ Jake Sullivan, doradca prezydenta USA Joe Bidena ds. bezpieczeństwa narodowego, również wybiera się na to spotkanie.

Umowa zbożowa. Chiny niezadowolone z decyzji Rosji

Oznaki możliwego niezadowolenia Pekinu z przedłużającej się wojny ujrzały światło dzienne po wycofaniu się Rosji z umowy zbożowej. Chiny są największym odbiorcą ukraińskich zbóż i kukurydzy. Ostatnio w Pekinie delegacja z Kijowa rozmawiała o zwiększeniu dostaw produktów rolnych.

Półtora tygodnia temu Chiny oświadczyły podczas Rady Bezpieczeństwa ONZ, że umowa zbożowa musi zostać odnowiona ze względu na jej znaczenie dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego, a w chińskich mediach państwowych pojawiła się seria materiałów o potrzebie przedłużenia porozumienia.

Ponadto kilka dni po ogłoszeniu przez Rosję wycofania się z umowy Geng Shuang, zastępca stałego przedstawiciela Chin przy ONZ, przytoczył długą listę zagrożeń związanych z kontynuacją konfliktu na Ukrainie, w tym użycia broni jądrowej i bezpieczeństwa żywnościowego, o czym wspominał trzykrotnie.

Tymczasem Rosja nie będzie reprezentowana na konferencji pokojowej w Arabii Saudyjskiej. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa nazwała ją "nie spotkaniem dyplomatów w celu wypracowania decyzji politycznych", ale "oszustwem", którego celem jest "zebranie koalicji antyrosyjskiej".

Czytaj też:

"Tak nerwowa reakcja jest zrozumiała". Zacharowa odpowiada rzecznikowi KE