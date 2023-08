Atak rakietowy na most na Krymie. To ważny szlak dla Rosjan

Most przebiega nad zatoką Sywasz, określanem niekiedy Morzem Zgniłym i stanowid dla strony rosyjskiej ważny szlak transportowy.

Mostem tym wiedzie najbardziej bezpośrednia trasa między rosyjskim centrum logistycznym w Dżankoj na Krymie a zaporoskim sektorem frontu. W sieci zostały opublikowane zdjęcia ukazujące efekty uderzenia.

Most Czonharski ostrzelany

Informację potwierdziła rosyjska agencja prasowa RIA Novosti. Most Czonharski został uszkodzony przez ukraiński atak rakietowy. Rosyjskie medium powołało się na mianowanego przez Moskwę szefa okupacyjnych władz Krymu Siergieja Aksjonowa.

"Atak rakietowy w rejonie mostu Czonharski na północy Krymu" – przekazał szef okupacyjnych władz Krymu Siergiej Aksjonow. "Jedno trafienie, część pocisków została zestrzelona przez siły obrony powietrznej. Nastąpiło uszkodzenie pasa mostu samochodowego, prace naprawcze już się rozpoczynają. Nie ma ofiar" – poinformował Rosjanin.

Aksjonow poinformował, że "tymczasowa podróż odbywa się przez punkty kontrolne Armiańsk i Perekop. Dokładny schemat ruchu zostanie opublikowany przez Ministerstwo Transportu Republiki Krymu".

Szef władz okupacyjnych apelował "o zachowanie spokoju i zaufanie wyłącznie do oficjalnych źródeł informacji"

Nie pierwszy atak

Nie był to pierwszy atak Ukrainy na most Czonharski. Wczesnym rankiem 22 czerwca ukraińskie siły zbrojne uderzyły na obiekt, powodując tymczasowe wyłączenie go z ruchu.

Brytyjski wywiad napisał, że wóczas Ukraińcy przeprowadzili atak rakietowy najprawdopodobniej z wykorzystaniem pocisków manewrujących Storm Shadow. Jeśli chodzi o dzisiejsze uderzenie, na razie nie ma w tym zakresie sprawdzonych informacji.

