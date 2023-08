Putin wybiera się do Turcji. Erdogan ma dla niego propozycję

Jak informuje turecki dziennik "Hurriyet", prezydent Rosji Władimir Putin odwiedzi Turcję w ostatnim tygodniu sierpnia.

Według gazety w programie rozmów Putina z jego tureckim odpowiednikiem znajdą się kwestie związane z wojną na Ukrainie i przywróceniem umowy zbożowej, relacjami dwustronnymi, stosunkami między Turcją, Azerbejdżanem i Armenią oraz sposobami normalizacji stosunków turecko-syryjskich.

Prezydenci Rosji i Turcji zgodzili się poczynić przygotowania do ich potencjalnego spotkania w rozmowie telefonicznej, która odbyła się 2 sierpnia. Erdogan powiedział dziennikarzom dwa dni później, że Putin może złożyć wizytę w Turcji. Według niego termin wizyty zostanie ustalony drogą dyplomatyczną.

Wojna na Ukrainie. Co Erdogan powie Putinowi?

Źródło w administracji tureckiego prezydenta przekazało, że podczas spotkania Erdogan zaoferuje Putinowi swoje mediacje w rozwiązaniu konfliktu na Ukrainie, powtarzając tezę, że "w wojnie nie będzie zwycięzców, a w procesie pokojowym nie będzie przegranych".

Źródło nazwało Erdogana "jedynym światowym przywódcą", który cieszy się "szczerym zaufaniem" Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego, utrzymuje z nimi kontakt i "robi wszystko, by zaprowadzić pokój w regionie".

Jak powiedział wcześniej Putin, rozmawiał z Erdoganem o możliwości osobistego spotkania, w tym otrzymania zaproszenia do złożenia wizyty. Z uzgodnieniem szczegółów zwlekano jednak do zakończenia kampanii wyborczej w Turcji, aby przeciwnikom Erdogana nie dawać argumentu, że wizyta Putina to próba wpłynięcia na sprawy wewnętrzne kraju.

Doradca Kremla ds. międzynarodowych Jurij Uszakow potwierdził, że Moskwa i Ankara planują wizytę rosyjskiego prezydenta w Turcji, ale strony nie uzgodniły jeszcze konkretnego terminu.

