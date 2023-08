Nigeria: Kolejne porwanie duchownych katolickich

W odróżnieniu od poprzednich tego rodzaju zdarzeń tym razem obaj porwani są cudzoziemcami: ojciec biały pochodzi z z Burkina Faso, a przyszły kapłan z Tanzanii.

Porwanie duchownych

Do tego aktu terrorystycznego doszło 3 sierpnia w czasie ataku na parafię św. Łukasza w mieście Gyedna w diecezji Minna. w dystrykcie Paikoro w stanie Niger. Napastnicy oddali kilka strzałów w powietrze, po czym odjechali, zabierając ze sobą misjonarza i kleryka. Miejscowy biskup Martins Igwe Uzoukwu rozesłał oświadczenie w tej sprawie do wszystkich parafii tego stanu, wzywając wiernych do modlitw za porwanych.

Rzecznik policji potwierdził uprowadzenie dwóch osób, doradzając jednocześnie, aby inni seminarzyści w tym regionie przenieśli się w inne miejsce na czas poszukiwania obu porwanych.

Początkowo nie były znane ani szczegóły porwania, ani pełne imię i nazwisko 27-letniego seminarzysty. Obecnie wiadomo, że zdobywał on w Nigerii doświadczenie misyjne u ojców białych a pochodzi z parafii w mieście Kabanga w regionie Kigomy w zachodniej Tanzanii. Potwierdził to tamtejszy biskup Joseph Mlola, wyjaśniając, iż Mahinini “odbywał staż misyjny w Nigerii przed podjęciem studiów teologicznych”. Hierarcha wezwał do modlitw o to, aby obaj porwani znaleźli się jak najszybciej na wolności.

Zdarzenie potwierdził również ambasador Tanzanii w Nigerii dr Benson Bana, dodając, iż jego placówka robi wszystko, co może, aby zapewnić uwolnienie obu duchownych. Jednocześnie przypomniał, że przypadki uprowadzeń ludzi są w tym kraju bardzo rozpowszechnione.

Ze swej strony przewodniczący Konferencji Biskupiej Tanzanii, metropolita Mbeyi abp Gervas John Mwasikwabhila Nyaisonga podkreślił “wielkie znaczenie przestrzegania zasad praw człowieka” i zaznaczył, że jako Kościół “wspieramy wysiłki dyplomatyczne, podejmowane w celu zapewnienia, aby osoby porwane zostały bezwarunkowo uwolnione”.

