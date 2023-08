Ukraina ogłasza tymczasowe korytarze na Morzu Czarnym

"Zgodnie z rozkazem nawigacyjnym Marynarki Wojennej Sił Zbrojnych Ukrainy z dnia 8 sierpnia 2023 r. ogłoszono nowe tymczasowe trasy statków cywilnych do/z ukraińskich portów Morza Czarnego. W związku z tym zagrożenie militarne i minowe od ze strony Rosji pozostaje aktualne na wszystkich tych trasach" – podano w komunikacie.

Wcześniej Ukraina proponowała te trasy we wniosku skierowanym do Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO). Rada IMO uznała prawo Ukrainy do prowadzenia żeglugi handlowej, które gwarantuje międzynarodowe prawo morskie.

Ponadto IMO wezwała Rosję do przestrzegania międzynarodowych konwencji i zaprzestania gróźb pod adresem żeglugi handlowej na Morzu Czarnym.

"Wspomniane trasy będą przede wszystkim wykorzystywane do umożliwienia wypłynięcia statków cywilnych, które przebywały w ukraińskich portach Czarnomorsk, Odessa i Piwdenne (na południu) od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego 2022 r." — dodała marynarka wojenna Ukrainy.

Do żeglugi dopuszczane będą statki, których właściciele lub kapitanowie oficjalnie potwierdzą gotowość do przepływania w obecnych warunkach. Ostatni statek z ukraińską żywnością opuścił port w Odessie 16 lipca.

Rosja wychodzi z umowy zbożowej

Federacja Rosyjska wycofała się z porozumienia zbożowego, ponieważ rzekomo nie spełniło ono swojego celu: zmniejszenia zagrożenia głodem w najbiedniejszych krajach Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Jednocześnie Władimir Putin zarzucił, że żaden z warunków porozumienia dot. usunięcia spod sankcji eksportu rosyjskiego zboża i nawozów na rynki światowe nie został spełniony.

Putin wskazał, że w 2022 r. Rosja zgodziła się podpisać porozumienie w celu zapewnienia światowego bezpieczeństwa żywnościowego. Według jego wersji, umowa zbożowa została "bezwstydnie wykorzystana wyłącznie do wzbogacenia się dużych amerykańskich i europejskich przedsiębiorstw, które eksportowały i odsprzedawały zboże z Ukrainy".

Według Światowego Programu Żywnościowego ONZ, rok 2023 jest rokiem największego kryzysu głodowego w historii. Rozwiązaniem problemów żywnościowych miało być wynegocjowane przez Kijów i Moskwę za pośrednictwem Ankary porozumienie zbożowe. Dzięki korytarzowi zbożowemu afrykańskie kraje otrzymywały zboże, a ceny na rynkach światowych spadły.

