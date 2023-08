Ukraina wystrzeliła 20 dronów w kierunku celów na Krymie

Rosyjska inwazja militarna na Ukrainę trwa od 535 dni. W nocy z piątku na sobotę, z 11 na 12 sierpnia Ukraina zaatakowała 20 dronami Krym, jednak nalot został udaremniony – poinformowała agencja prasowa Reutera, powołując się na rosyjskie źródła.

"Nie ma ofiar ani szkód" – przekazało Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej w krótkim komunikacie. Według Kremla, 14 ukraińskich dronów zostało zniszczonych przez środki obrony powietrznej, a kolejne sześć miało zostać zneutralizowanych za pomocą narzędzi walki elektronicznej. Reuters podał, że nie jest w stanie zweryfikować tych doniesień.

Ukraińska inicjatywa podczas wojny

– Ukraina przejęła i utrzymuje inicjatywę w wojnie – oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski podczas przemówienia na forum młodzieżowym. Przywódca stwierdził, że "zmęczenie ukraińskich bohaterów jest obiektywne, ale właśnie to zmęczenie stanie się podstawą wolności i niepodległości Ukrainy".

Przypomnijmy, że tydzień temu w pobliżu Mostu Krymskiego doszło do kilku eksplozji. Przedstawiciele władz państwowych Federacji Rosyjskiej tłumaczyli, że w Cieśninie Kerczeńskiej rzekomo zniszczono trzy ukraińskie drony. Rosjanie obwiniają Ukrainę za atak.

Później pojawiła się wiadomość, że chemikaliowiec SIG został uszkodzony. Grupa ratowników ruszyła z Noworosyjska w rejon zdarzenia. Uderzenie drona w burtę tankowca spowodowało detonację, którą widać było z Półwyspu Krymskiego. Do zdarzenia doszło w odległości 32 mil od Cieśniny Kerczeńskiej. Rosjanie potwierdzili, że tankowiec został uszkodzony, jednak zaprzeczają, by w wyniku ataku doszło do wycieku paliwa. Na pokładzie miało znajdować się 11 osób.

"Sierpień jest szczególnie udany dla ukraińskich dronów. Zwiększenie skali, zasięgu działań bojowych, poziomu i strat rosyjskich. Rosyjskie cele są najlepszym poligonem treningowym ukraińskiej broni i jej reklamy na światowym poziomie zbrojeniowym" – oznajmił minister obrony narodowej Ukrainy Ołeksij Daniłow.

