Ukraina odbiła "kluczową wioskę" w Donbasie? "Rosjanie się wycofują"

Jak informuje "The Independent", chodzi o operację wyzwolenia wsi Urożajne w obwodzie donieckim, którą żołnierze ukraińscy okrążyli w ramach prowadzonej od kilku tygodni kontrofensywy.

"Siły Moskwy opuściły swoje pozycje w Urożajnem, strategicznie ważnej południowo-wschodniej wiosce, którą Kijów od wielu dni próbuje odzyskać" – podaje brytyjski dziennik dodając, że "wojska Putina zostały zmuszone do odwrotu".

Według niepotwierdzonych doniesień sukces na tym odcinku frontu Siły Zbrojne Ukrainy zawdzięczają inteligentnym bombom, dostarczonym im przez Stany Zjednoczone w marcu.

Kontrofensywa Ukrainy. "Znaczące taktycznie" postępy

Wcześniej "New York Times", powołując się na ukraińskie i rosyjskie źródła, podał, że siły ukraińskie zaczynają odnosić większe postępy wzdłuż dwóch głównych linii ataku podczas kontrofensywy. Według publikacji wojska ukraińskie opanowały od 16 do 20 km terytorium w kierunku Berdiańska i Melitopola, zmuszając Rosję do redystrybucji sił w różnych sektorach frontu.

Amerykański Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) nazywa sukcesy Ukraińców "taktycznie znaczącymi", zauważając, że wymuszone manewry prawdopodobnie jeszcze bardziej osłabią rosyjskie linie obrony i stworzą "możliwości do potencjalnie decydującego przełomu na Ukrainie".

Według "NYT", jeśli uda jej się przedrzeć przez Urożajne, armia ukraińska będzie już tylko 80 km od Berdiańska. Celem operacji jest dotarcie do Morza Azowskiego i przecięcie tzw. mostu lądowego między Rosją a Krymem, który jest ważny dla zaopatrzenia armii rosyjskiej.

Wyzwolenie Urożajnego może zmusić wojska rosyjskie do wycofania się na południe, w kierunku Staromłyniwki, na drugą linię obrony – zwraca uwagę gazeta.

Analitycy wojskowi: Rosja zbudowała potężne fortyfikacje

Cytowani w materiale analitycy wojskowi podkreślają, że nawet jeśli siłom ukraińskim uda się przedrzeć przez pierwszą linię obrony Rosji, dalej napotkają prawdopodobnie najpotężniejsze fortyfikacje, jakie Moskwa zbudowała od czasów II wojny światowej: okopy, zapory przeciwczołgowe oraz rozległe pola minowe.

Według sobotniego raportu brytyjskiego wywiadu rosyjskie siły zbrojne stoją w obliczu "szczególnie intensywnego wyniszczenia i ciężkich walk na liniach frontu".

