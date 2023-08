Proces liderów opozycji w Hongkongu. Jest decyzja sądu

Od marca 2019 do czerwca 2020 r. w Hongkongu trwały protesty przeciwko ustawie ekstradycyjnej. Zakładała ona wprowadzenie możliwości ekstradycji obywateli Hongkongu do Chin kontynentalnych. Choć wejście nowego prawa w życie udało się zablokować, to dla przywódców demokratycznej opozycji stłumienie protestów oznaczało emigrację lub więzienie.

Lai, Lee Cheuk-yan, Leung Kwok-hung i Cyd Ho zostali skazani na od ośmiu do osiemnastu miesięcy. Martin Lee, Margaret Ng i Albert Ho otrzymali wyroki w zawieszeniu. Zarzuty wobec nich objęły m.in. wiec w sierpniu 2019 r., który zgromadził na ulicach miasta ok. 1,7 mln ludzi.

Oczyszczenie z zarzutów

W wydanym w poniedziałek wyroku sędzia Andrew Macrae stwierdził, że on i pozostali sędziowie sądu apelacyjnego postanowili jednogłośnie oczyścić oskarżonych z zarzutu organizowania nieautoryzowanych zgromadzeń.

– Stwierdzenie, że ponieważ byli na czele pochodu, musieli go zorganizować nie jest realistycznym, ani odpowiednim substytutem dowodu, że byli zaangażowani w jego organizację – ocenił Macrae. Sąd apelacyjny postanowił więc uwolnić opozycjonistów od zarzutu organizacji protestów. Utrzymał przy tym w mocy wyroki za udział w protestach.

Opozycjoniści zdążyli już odbyć swoją karę za przestępstwo, z którego obecnie zostali oczyszczeni. Jednak Lai, Leung, Ho and Lee Cheuk-yan pozostają w więzieniu z powodu zarzutów o złamanie prawa o bezpieczeństwie narodowym. Chodzi o przepisy, które zostały przyjęte przez Pekin w reakcji na protesty demokratyczne w Hongkongu.

Metropolia hongkońska stanowi Specjalną Strefę Administracyjną. Na mocy umowy między Zjednoczonym Królestwem a Chińską Republiką Ludową, Hongkong ma zagwarantowany specjalny status do 2047 r. Jednak władze w Pekinie podejmują działania, które przez demokratyczną opozycję w Hongkongu postrzegane są jako próba podważenia statusu miasta.

