Raport Ocampo: Azerbejdżan szykuje ludobójstwo Ormian w Górskim Karabachu

Były główny prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego Luis Moreno Ocampo podkreślił, że blokada jedynej trasy łączącej Górski Karabach z Armenią, poważnie utrudniła dostawy żywności, leków i podstawowych towarów dla około 120 tys. mieszkańców spornego regionu. "Istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że popełniane jest ludobójstwo” – twierdzi, przypominając, że konwencja ONZ definiuje ludobójstwo jako „celowe stwarzanie grupie ludzi warunków życia obliczonych na doprowadzenie do jej fizycznego zniszczenia”. "Głód jest niewidzialną bronią ludobójstwa. Bez natychmiastowej zmiany działań ta grupa Ormian zostanie zniszczona w ciągu kilku tygodni" – wskazuje Ocampo w raporcie.

Grupa ekspertów ONZ wezwała również Azerbejdżan do poszanowania i ochrony praw człowieka, w tym prawa do żywności, zdrowia, edukacji i życia, oraz wezwała do współpracy i dialogu między wszystkimi stronami w celu znalezienia pokojowego i trwałego rozwiązania konfliktu w Górskim Karabachu. Blokada, którą stosują władze w Baku, spowodowała poważny kryzys humanitarny, przejawiający się poważnymi niedoborami podstawowych artykułów.

Przedstawiciel rządu Azerbejdżanu odrzucił raport byłego prokuratora MTK, twierdząc, że "zawiera on bezpodstawne zarzuty i oskarżenia". Jednocześnie 19 ciężarówek wiozących ok. 360 ton leków i żywności czeka od ponad dwóch tygodni na przekroczenie azerbejdżańskiej granicy.

Zamknięcie korytarza laczyńskiego

Napięcia między Armenią a Azerbejdżanem nasiliły się na początku lipca, kiedy Baku pod różnymi pretekstami zamknęło ruch w korytarzu laczyńskim, jedynej drodze łączącej Górski Karabach z Armenią. Blokada doprowadziła do poważnego kryzysu humanitarnego w enklawie, zamieszkanej głównie przez Ormian, którzy zaczęli narzekać na niedobory żywności i lekarstw oraz częste przerwy w dostawie prądu. Ostatnia runda negocjacji pokojowych między Armenia i Azerbejdżanem, która odbyła się 15 lipca w Brukseli, nie przyniosła przełomu.