Azow wrócił na front. "Legendarna brygada przywrócona"

– Legendarna brygada specjalnego przeznaczenia Azow została przywrócona i rozpoczęła misje bojowe w okolicach rezerwatu Serebriańskiego pod Kreminną w obwodzie ługańskim – przekazał w czwartek przedstawiciel ukraińskiej Gwardii Narodowej płk Mykoła Urszałowicz.

Dodał, że żołnierze Azowa "niezawodnie utrzymują swoje linie i zadają przeciwnikowi miażdżące straty w ludziach i sprzęcie".

Wiosną 2022 r. siły Azowa przez prawie dwa miesiące utrzymywały obronę w zakładach Azowstal w Mariupolu. W połowie maja obrońcy Azowstalu na rozkaz dowództwa opuścili teren zakładu i zostali wzięci do niewoli.

Żołnierze Azowa wrócili na Ukrainę

We wrześniu ludzie, którzy dowodzili obroną Azowstalu, w tym dowódca Azowa Denys Prokopenko, zostali wysłani do Turcji w ramach wymiany jeńców wojennych między Rosją a Ukrainą i mieli tam pozostać do końca wojny.

Jednak w lipcu 2023 r. członkowie Azowa wrócili na Ukrainę wraz z przebywającym z wizytą w Ankarze ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Rosja oskarżyła Turcję i Ukrainę o naruszenie porozumień.

Prokopenko spotkał się ze swoimi żołnierzami w połowie lipca. Służba prasowa Azowa poinformowała wówczas, że dowódca zamierza wrócić do walki po przejściu rehabilitacji.

Brygada Azow, a także cały ruch azowski, budzi liczne kontrowersje i jest opisywana przez media jako skrajnie prawicowa lub neonazistowska.

Mariupol pod rosyjską okupacją

Upadek Mariupola i huty Azowstal spowodował domknięcie lądowego połączenia okupowanego Krymu z Rosją. Mówi się, że podczas oblężenia miasta w zeszłym roku mogło zginąć ponad 20 tys. cywilów.

Jesienią Mariupol wraz z obwodem donieckim i trzema innymi obwodami (ługańskim, zaporoskim i chersońskim) został bezprawnie zaanektowany i włączony w skład Federacji Rosyjskiej.

Upadek Azowstalu

Zanim doszło do rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Azowstal, huta żelaza i stali, był głównym elementem gospodarki Mariupola. Zakład rozpoczął produkcję jeszcze w latach 30. XX wieku i był jednym z najnowocześniejszych w Związku Radzieckim.

Przed inwazją hitlerowskich Niemiec na terenie Azowstalu było 12 tys. domów robotniczych, szkoły, kina, szpital i klinika położnicza oraz dwa parki. Fabryka nie funkcjonowała w latach 1941-1943 z powodu działań wojennych. Produkcja ruszyła znowu po odbiciu zakładu przez wojska sowieckie.

W maju ub.r. rosyjskie władze okupacyjne w obwodzie donieckim oświadczyły, że planują zniszczyć hutę Azowstal, a Mariupol przekształcić w "miasto uzdrowiskowe".

