Biden gotów spotkać się z Kim Dzong Unem bez warunków wstępnych

W czwartek John Kirby, rzecznik ds. bezpieczeństwa Białego Domu, stwierdził w wywiadzie dla Kyodo News, że prezydent Biden jest gotów spotkać się z Kim Dzong Unem "bez warunków wstępnych", żeby omówić kwestię denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego.

– Nie odpowiedzieli pozytywnie na tę ofertę, ale wciąż jest ona na stole. Jesteśmy gotowi usiąść i negocjować bez warunków wstępnych – powiedział Kirby.

Poprzednik Joe Bidena, Donald Trump spotkał się z Kim Dzong Unem trzykrotnie. Obecny prezydent USA unikał dotąd rozmów z Koreą Północną na tak wysokim szczeblu.

Odpowiedź na działania Korei Północnej

W poniedziałek północnokoreańska agencja informacyjna KCNA podała do wiadomości wezwanie Kim Dzong Una do gotowości bojowej kraju. Jest to reakcja na zbliżające się ćwiczenia Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej w dniach 22-31 sierpnia.

W piątek prezydent Joe Biden spotka się w Camp David koło Waszyngtonu z sojusznikami USA na Dalekim Wschodzie – premierem Japonii Fumio Kishidą i prezydentem Korei Południowej Yoon Suk Yeolem. Wśród tematów rozmów trzech przywódców nie zabraknie kwestii Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Przypuszcza się, że w Camp David zapadną decyzje ws. wspólnych manewrów trzech krajów i ustanowienia "gorącej linii" umożliwiającej szybką reakcję na działania Pjongjangu.

Według ustaleń Korei Płd., Pjongjang może w najbliższym czasie przeprowadzić testy międzykontynentalnej rakiety balistycznej. Opracowanie takiej broni jest od dawna celem KRLD. Zdobycie jej oznaczałoby, że projekcja siły północnokoreańskiego państwa sięgnęłaby wybrzeży USA. Z tymi planami mogą się wiązać doniesienia o złamaniu przez północnokoreańskich hakerów zabezpieczeń rosyjskiej producenta pocisków balistycznych.

