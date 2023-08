Misja na Księżyc. Indie odniosą sukces tam, gdzie poległa Rosja?

W poniedziałek Indyjska Organizacja Badań Kosmicznych (Indian Space Research Organisation, ISRO) opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia wykonane podczas przygotowań do lądowania na Księżycu.

"Oto obrazy obszaru po drugiej stronie Księżyca uchwycone przez kamerę wykrywania i unikania zagrożeń lądownika (Lander Hazard Detection and Avoidance Camera, LHDAC)" – poinformowała we wpisie na portalu X. Kamera, która wykonała zdjęcia ma za zadanie pomóc lądownikowi w bezpiecznym dotarciu na powierzchnię satelity.

Złoża lodu

Południowy biegun Księżyca jest trudnym terenem do przeprowadzenia lądowania. Jednocześnie jest obiecujący naukowo ze względu na złoża zamrożonej wody, które naukowcy mają nadzieje zbadać. Mogłyby one stać się źródłem paliwa, tlenu i wody pitnej dla przyszłych misji.

– Jeśli Chandrayaan-3 odniesie sukces, poprawi reputację indyjskiej agencji kosmicznej na całym świecie. Pokaże, że Indie stają się kluczowym graczem w eksploracji kosmosu – stwierdził Manish Purohit, były pracownik naukowy ISRO.

Rosyjska próba

Jest to drugie podejście Indii do lądowania na południowym biegunie Księżyca. Misja z 2019 r. zakończyła się niepowodzeniem – łazik Chandrayaan-2 dotarł na orbitę, ale rozbił się przy próbie lądowania.

W wyścigu o dotarcie na ciemną stronę Księżyca Rosjanie pragnęli prześcignąć Hindusów. 11 sierpnia wystartowała pierwsza rosyjska misja na Księżyc od czasu upadku ZSRR. Rosyjski łazik został wystrzelony później niż indyjski, miał za to mniej czasu spędzić na orbicie i przez to wyprzedzić Chandrayaan-3. Jednak w niedzielę rosyjska Luna-25 rozbiła się, dopisując kolejny rozdział do historii nieudanych lądowań na południowym biegunie Księżyca. Wcześniej niepowodzeniem zakończyły się misje m.in. Japonii i Izraela.

