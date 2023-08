Europa udzieli Ukrainie nowej pomocy wojskowej. Zełenski podał szczegóły

Rezultatem wizyt w ciągu tych czterech dni są co najmniej cztery nowe pakiety obronne od naszych partnerów. A najważniejsze, co osiągnęliśmy, to otwarcie dostaw F-16 do naszego kraju – poinformował Zełenski.

W szczególności, według niego, zawarto porozumienie w sprawie konkretnej ilości pierwszej dostawy myśliwców z Holandii i Danii. Prezydent Ukrainy zaznaczył jednak, że trwają prace nad "jeszcze większym pakietem".

– Spotkałem się z naszymi chłopcami, którzy rozpoczęli już szkolenie w Danii. Ukraińscy piloci i inżynierowie rozpoczną również szkolenie w innych krajach koalicji lotniczej – zapowiedział Zełenski.

Dania i Holandia zdecydowały ws. myśliwców F-16

W miniony weekend prezydent Ukrainy odwiedził kraje Europy Północnej: Szwecję, Holandię i Danię.

Podczas wizyty w Szwecji 19 sierpnia osiągnięto porozumienia w zakresie uzbrojenia, w szczególności dotyczące produkcji sprzętu na Ukrainie, a także rozpoczęcia przez pilotów Sił Zbrojnych Ukrainy testów myśliwców Gripen.

20 sierpnia Dania i Holandia poinformowały, że przekażą Ukrainie samoloty F-16. Pierwszych sześć maszyn ma zostać dostarczonych w okolicach Nowego Roku. Dania ma przekazać łącznie 19 myśliwców. Holandia posiada w sumie 42 egzemplarze F-16, ale jeszcze nie zdecydowała, czy wszystkie trafią na Ukrainę.

Przywódcy Ukrainy i Bałkanów podpisali deklarację

Później Zełenski udał się do Aten na spotkanie z przywódcami Bałkanów Zachodnich. Ukraiński przywódca rozmawiał m.in. z premierem Bułgarii Nikołajem Denkowem i prezydentem Serbii Aleksandrem Vucicem. Podczas szczytu podpisano także deklarację popierającą integralność terytorialną Ukrainy.

Przywódcy Serbii, Mołdawii, Ukrainy, Grecji, Rumunii, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Macedonii Północnej, Bułgarii i Chorwacji wyrazili "niezachwiane poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej międzynarodowo uznanych granicach, w oparciu o wartości demokracji i praworządności".

W deklaracji podkreślono, że agresja Rosji na Ukrainę jest "punktem zwrotnym dla Europy, który tworzy nowy poziom świadomości wspólnych zasad, jedności i wspólnej przyszłości w ramach UE. To krytyczny czas dla bezpieczeństwa, pokoju i stabilności naszego kontynentu europejskiego".

