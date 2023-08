Prezydent Portugalii w Polsce. Otrzymał Order Orła Białego

W poniedziałek prezydent Portugalii prof. Marcelo Rebelo de Sousa wystąpił na Uniwersytecie Warszawskim z wykładem w języku angielskim "The international situation, before, during and after". Następnego dnia o godz. 10.30 Rebelo de Sousa został oficjalnie powitany na dziedzińcu Belwederu.

"Pierwsza od 15 lat wizyta Prezydenta Portugalii w Polsce odbywa się w ważnym momencie. Portugalia to jeden z naszych najważniejszych partnerów, sojuszników w UE i NATO i to właśnie stanowiło zasadniczą treść naszego spotkania" – napisał w mediach społecznościowych prezydent Andrzej Duda. W pierwszej połowie października w Porto odbędzie się zebranie przywódców państw członkowskich UE w ramach Grupy Arraiolos, na którym gospodarzem będzie Rebelo de Sousa.

"Rozmawialiśmy o sytuacji wokół Polski. Cieszę się, że Pan Prezydent, na własne oczy, mógł się przekonać jak wygląda sprawa z przebywającymi u nas uchodźcami z Ukrainy, którym udzieliliśmy schronienia" – wskazał polski prezydent. Wśród poruszanych tematów znalazła się także kwestia ochrony polskiej granicy. Andrzej Duda podkreślił, że stanowi ona jednocześnie granicę całej Unii Europejskiej.

Spotkanie prezydentów z mediami

Obaj przywódcy spotkali się z mediami, dzieląc się komentarzem na temat wizyty. Prezydent Duda wskazał, że Portugalia dobrze zdaje sobie sprawę z problemów, jakie stwarza Grupa Wagnera. Rosyjscy najemnicy działają w ważnych dla Portugalii krajach afrykańskich. Wśród poruszonych tematów była także kwestia współpracy gospodarczej między Polską a Portugalią.

– Wyraziłem radość ze zwiększających się obrotów gospodarczych między naszymi krajami. One wzrosły w ubiegłym roku o 13 proc. i przekroczyły już 3 mld euro – powiedział Duda.

Na zakończenie spotkania obaj prezydenci wymienili się odznaczeniami. Andrzej Duda wręczył portugalskiej głowie państwa Order Orła Białego. Sam został odznaczony przez Rebelo de Sousę Wielkim Łańcuchem Orderu Infanta Henryka.

