Wiceminister obrony Ukrainy: Nasze siły całkowicie wyzwoliły wieś Robotyne

– Na południu prowadzimy ofensywę. To jest nasz główny front ofensywny. W obwodach zaporoskim i chersońskim wróg jest w defensywie. Jak wiadomo Robotyne zostało wyzwolone, a nasze wojska przemieszczają się na południowy wschód od Robotyne i na południe od Małej Tokmaczki – powiedziała wiceminister na antenie ogólnokrajowej sieci nadawczej.

– To są fronty, na których obecnie posuwają się nasze siły, pomimo zaciekłego oporu wroga – wskazała Hanna Maliar. Dodała także, że w zeszłym tygodniu wojska ukraińskie wyzwoliły jeden kilometr kwadratowy na froncie bachmuckim. – Na froncie bachmuckim, co widać na mapie, wokół miasta jest podkowa. (...) Robimy postęp na południowej flance Bachmutu, a w zeszłym tygodniu wyzwolono tam kolejny kilometr kwadratowy, co zwiększyło łączną powierzchnię naszego wyzwolonego tam terytorium do 44 kilometrów kwadratowych – przekazała Hanna Maliar.

Ukraina wyzwala terytoria

22 sierpnia poinformowano, że ukraińskie siły obronne z 47. brygady wkroczyły do niedawno zdobytej osady Robotyne w obwodzie zaporoskim i zorganizowały ewakuację ludności cywilnej, podczas gdy Rosjanie ostrzeliwali wieś artylerią. Dzień później rzecznik Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Andrij Kowalow poinformował, że wojska ukraińskie pomyślnie zdobyły teren pod Nowoprokopiwką w obwodzie zaporoskim i umacniają swoje pozycje.

Tego samego dnia Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Walerii Załużny zamieścił w sieci wideo ze wsi Robotyne w obwodzie zaporoskim, do której niedawno wkroczyły wojska ukraińskie, a nad wsią powiewała już ukraińska flaga.

Brytyjski wywiad: Odwołano strategiczne ćwiczenia

Rosja najprawdopodobniej odwołała ćwiczenia Zapad 2023 – wskazano w nowej analizie brytyjskiego wywiadu obrony. "Ćwiczenie powinno było odbyć się we wrześniu 2023 r. Od 2010 r. Rosja prowadziła czteroletni cykl, w ramach którego miejsce ćwiczeń zmieniało się. Jednak od 2021 r. Rosja co najmniej co dwa lata przeprowadza Zapad w zachodniej Rosji, ponieważ priorytetowo traktuje konfrontację z tym, co postrzega jako zagrożenie ze strony NATO" – czytamy w raporcie.

Zapad 2021 były największymi rosyjskimi ćwiczeniami od czasów sowieckich. "Słabe wyniki rosyjskiego wojska na Ukrainie uwydatniły, że ćwiczenia te miały ograniczoną wartość szkoleniową i w dużej mierze były obliczone na efekt PR-owy. Rosja prawdopodobnie odwołała Zapad 23 ze względu na zbyt małą liczbę żołnierzy i sprzętu" – zaznaczono w analizie.

