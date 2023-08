Rosyjscy żołnierze na Ukrainie będą głodować? W tle śmierć Prigożyna

Szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn zginął 23 sierpnia, kiedy jego prywatny odrzutowiec rozbił się w obwodzie twerskim w Rosji. We wtorek został po cichu pochowany na cmentarzu w Petersburgu.

Prigożyn miał przydomek "kucharz Putina", ponieważ po odbyciu kary więzienia został restauratorem. Zaczął przygotowywać catering na kremlowskie bankiety i osobiście obsługiwał rosyjskiego przywódcę. Później założył firmę Concord Catering, która początkowo dostarczała żywność dzieciom w wieku szkolnym, a następnie podpisała kontrakt na wyżywienie armii rosyjskiej.

Analiza przeprowadzona przez niezależny rosyjski serwis informacyjny Wierstka, który powstał wkrótce po rozpoczęciu konfliktu na Ukrainie, wykazała, że co najmniej 18 z 32 dostawców żywności dla Ministerstwa Obrony Rosji było kontrolowanych przez szefa Grupy Wagnera. Jego śmierć rodzi pytania o to, co stanie się z jego imperium cateringowym, które zaopatruje wojska rosyjskie na linii frontu – zwraca uwagę amerykański "Newsweek".

W styczniu 2022 r. rosyjski resort obrony wytoczył dostawcom powiązanym z Prigożynem 560 pozwów za rzekome dostarczanie armii rosyjskiej złej jakości, zgniłej i zakażonej żywności, żądając odszkodowania w wysokości ponad 107 mln rubli (ok. 1,6 mln dolarów).

Prigożyn nie będzie już karmił rosyjskich żołnierzy

Firmy cateringowe powiązane z Prigożynem nie tylko dostarczają produkty spożywcze, ale podobno przygotowują i wydają żywność żołnierzom bezpośrednio w jednostkach wojskowych.

W ostatnich miesiącach kontrolerzy regularnie stwierdzali naruszenia, takie jak niewymiarowe porcje, produkty przeterminowane, produkty zastępcze, bakterie E. coli w żywności, obecność kucharzy bez odpowiedniego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz naruszenia dotyczące jej przechowywania.

Pojawiły się również liczne doniesienia o dostarczaniu żołnierzom rosyjskim na Ukrainie złej jakości jedzenia, a także niedożywieniu oddziałów walczących na pierwszej linii frontu.

Informacje o głodnych rosyjskich żołnierzach i plądrowaniu ukraińskich sklepów i domów pojawiają się od samego początku wojny, która przekształciła się w największy konflikt zbrojny w tej części Europy od upadku hitlerowskich Niemiec w 1945 r.

