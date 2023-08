Brytyjski sekretarz obrony rezygnuje ze stanowiska. Wysłał list do premiera Sunaka

W połowie lipca Ben Wallace poinformował, że chce odejść ze stanowiska ministra obrony Wielkiej Brytanii. Zapowiedział także, że nie będzie kandydował w następnych wyborach powszechnych, co oznacza odejście nie tylko z resortu, ale też z polityki.

Wallace był sekretarzem obrony za rządów trzech brytyjskich premierów i odegrał znaczącą rolę w zdecydowanej reakcji Wielkiej Brytanii na wojnę na Ukrainie. Brytyjczycy od początku rosyjskiej inwazji militarnej opowiadają się jednoznacznie za suwerennością terytorialną Ukrainy oraz wspierają Kijów militarnie.

Wallace rezygnuje ze stanowiska

W czwartek Ben Wallace potwierdził swoją rezygnację ze stanowiska w liście do premiera Rishiego Sunaka. "W zeszłym miesiącu minął mój czwarty rok w roli sekretarz stanu ds. obrony. Jest to również mój dziewiąty rok na stanowisku ministra. Miałem zaszczyt służyć tobie i twoim poprzednikom w obronie tego wspaniałego kraju oraz by zapewniać bezpieczeństwo obywatelom" – możemy przeczytać.

"Jak wiesz, obowiązki te oznaczają, że trzeba być dostępnym 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu. W tym czasie mogłem przyczynić się do reakcji rządu na szereg zagrożeń i incydentów" – zwrócił się do premiera kraju Wallace. "Brytyjskie Ministerstwo Obrony wróciło na drogę powrotu do światowej klasy z ludźmi światowej klasy. Wielka Brytania jest szanowana na całym świecie z powodu naszych sił zbrojnych, a szacunek ten wzrasta bardziej od czasu wojny na Ukrainie" – napisał.

Podczas kadencji Wallace’a Wielka Brytania jako pierwsza spośród sojuszników dostarczyła Kijowowi zaawansowaną broń, w tym czołgi Challenger 2, naboje ze zubożonego uranu i rakiety manewrujące Storm Shadow, czyli broń o największym zasięgu, jaką ukraińskie wojsko otrzymało dotychczas z Zachodu.

Jak podała stacja Sky News, jeszcze w czwartek zostanie ogłoszone nazwisko nowego brytyjskiego ministra obrony. Jednym z kandydatów jest Grant Shepps, pełniący obecnie funkcję ministra bezpieczeństwa energetycznego.

Czytaj też:

Szef brytyjskiego MSZ w Chinach. Pierwsza taka wizyta od pięciu latCzytaj też:

Co się dzieje w Rosji? Brytyjski wywiad: Odwołano strategiczne ćwiczenia