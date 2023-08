Wywiad Ukrainy ocenił ryzyko użycia broni jądrowej przez Białoruś

– Jeśli chodzi o broń nuklearną na Białorusi, pierwsze głowice bojowe dostarczono zaledwie kilka dni temu. Wcześniej przeprowadzono zakrojone na szeroką skalę szkolenia z użyciem symulatorów nuklearnych systemu Iskander – powiedział Budanow.

Dalej mówił, powołując się na dokumenty z wyników szkoleń, że Białoruś jest całkowicie nieprzygotowana do użycia broni atomowej, co zostało odnotowano przez rosyjskie Ministerstwo Obrony.

Według szefa ukraińskiego wywiadu, rozmieszczenie rosyjskich głowic jądrowych na Białorusi stanowi środek odstraszania i ma być sposobem na "podbicie stawki" w sporze z Zachodem i NATO.

Putin: Rozmieścimy broń jądrową na Białorusi

Decyzję o rozmieszczeniu taktycznej broni jądrowej na Białorusi Władimir Putin ogłosił 25 marca. Zapowiedział wtedy budowę w sąsiednim kraju specjalnych magazynów do jej przechowywania, a także przystosowanie dziesięciu samolotów Sił Powietrznych Białorusi do przenoszenia rakiet Iskander.

Według ekspertów Moskwa ma około 2 tys. ładunków z taktyczną bronią jądrową, która może zostać dostarczona drogą powietrzną, morską lub lądową i użyta na polu bitwy.

Część analityków wojskowych uważa, że istnieje poważne niebezpieczeństwo użycia broni atomowej przez Putina w momencie, w którym definitywnie zacznie przegrywać wojnę lub kiedy Ukraina będzie bliska odbicia Krymu.

UE grozi Łukaszence nowymi sankcjami, Chiny dystansują się od Rosji

W odpowiedzi na atomowe działania rosyjsko-białoruskie Unia Europejska zagroziła Rosji nowymi sankcjami. – Rozmieszczenie rosyjskiej broni nuklearnej na Białorusi mogłoby doprowadzić do nieodpowiedzialnej eskalacji i być postrzegane jako zagrożenie dla bezpieczeństwa europejskiego. Białoruś wciąż może to powstrzymać, to jest jej wybór – powiedział szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

Od Rosji i Białorusi zdystansowały się Chiny. Chiński ambasador Geng Shuang, przemawiając na briefingu Rady Bezpieczeństwa ONZ, wezwał państwa posiadające broń jądrową, aby nie rozmieszczały jej w innych krajach.

