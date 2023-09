Wiadomo, kiedy Ukraina otrzyma pierwsze czołgi Abrams

Jak podaje Politico, powołując się na dwa źródła, w tym z Departamentu Obrony USA, czołgi zostały już dostarczone do Niemiec. Tam przejdą konserwację i naprawę, a następnie zostaną wysłane na Ukrainę.

Według rozmówców publikacji, którzy prosili o zachowanie anonimowości, pierwsza partia będzie obejmować dziesięć maszyn.

W sumie Stany Zjednoczone planują przekazać Ukrainie 31 czołgów Abrams. Oczekuje się, że sojusznicy wyślą na Ukrainę wszystkie obiecane pojazdy opancerzone do końca jesieni 2023 r.

W amerykańskich bazach w Niemczech szkolenie z obsługi abramsów ukończyło 200 ukraińskich żołnierzy. Obecnie doskonalą oni swoje umiejętności w obsłudze tych czołgów w bazie armii USA w Grafenwoehr w Niemczech w Bawarii, do czasu, aż czołgi będą gotowe do wyruszenia na pole bitwy.

Waszyngton ogłosił przekazanie Ukrainie abramsów po tym, jak Berlin postawił warunek, że bez zaangażowania amerykańskich czołgów nie dostarczy Kijowowi niemieckich leopardów.

USA modyfikują czołgi Abrams dla Ukrainy. Boją się, że wpadną w ręce Rosjan

W maju media podały, że czołgi Abrams nie wezmą udziału w pierwszym wiosennym ataku sił ukraińskich, ponieważ są modyfikowane w celu usunięcia wrażliwych technologii, które mogłyby wpaść w ręce sił rosyjskich.

Cytowani przez USA Today amerykańscy urzędnicy i eksperci wojskowi powiedzieli, że "to niezbędny środek ostrożności na wypadek, gdyby Rosjanie przejęli jeden z pojazdów i wykorzystali go do celów wywiadowczych".

Colin Smith, analityk ds. rosyjskiej armii w RAND Corporation, stwierdził, że ewentualne zdobycie abramsa przez siły wroga może stworzyć Rosji okazję do "testów i szukania słabych punktów".

Podobnie jak w przypadku innej broni i sprzętu wojskowego, rząd amerykański wysyła okrojone wersje swoich czołgów innym krajom. Pentagon pozostawia sprzęt z najwyższej półki na potrzeby armii USA.

Władze w Kijowie od dawna apelują do swoich sojuszników o pomoc wojskową nie tylko w postaci czołgów, ale również rakiet średniego i dalekiego zasięgu oraz myśliwców, zwłaszcza F-16.

